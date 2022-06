Vremenska motnja, ki nas je prešla v četrtek, se odmika, pred nami je obdobje stabilnega vremena, nam je povedala Katja Kozjek Mihelec z agencije za okolje in še, da se nam obeta prvi vročinski val: »Najbolj jasna bo nedelja, temperature bodo okoli 30 stopinj, ponekod še kakšno več, do srede se bo vročina stopnjevala, temperature se bodo povzpele na do 35 stopinj Celzija.« Za vročinski val potrebujemo tri zaporedne dneve z visoko temperaturo. Zrak bo razmeroma suh, tako da bo vročino lažje prenašati. Kot rečeno, bo konec tedna vreme stabilno, možnost vročinskih neviht bo majhna, t...