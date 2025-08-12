KLOPOTEC POSTAVLJEN

Pred velikim šmarnom: zadonel klopotec nad Slovenskimi goricami

Ker se trgatev v zadnjih letih začenja nekoliko prej, tudi klopotce postavljajo že pred veliko mašo. V ljutomerski občini so ob tem podelili priznanja zaslužnim.
Fotografija: Podelili so priznanja.
Odpri galerijo
Podelili so priznanja.

O. B.
12.08.2025 ob 07:50
O. B.
12.08.2025 ob 07:50

Poslušajte

Čas branja: 3:05 min.
V soboto, nekaj dni pred veliko mašo oziroma Marijinim vnebovzetjem, so članice in člani Društva vinogradnikov Mala Nedelja ob društvenih prostorih v Moravcih v Slovenskih goricah tradicionalno postavili klopotec, ki naj bi odganjal ptiče in druge tatove sladkih grozdnih jagod. Ob tej priložnosti so bila ob družabnem srečanju podeljena priznanja zaslužnim za izvedbo in gostoljubje letošnjega pohoda od kleti do kleti ter vinogradnikom, ki so bili uspešni na tekmovanju Vinis. Na prireditvi, ki jo je vodila Breda Žunič, so bili prisotni tudi društvena vinska kraljica Neja Horvatič, predsednik dru...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

klopotec vinograd Prlekija vino vinogradniki prireditev tradicija priznanje

Priporočamo

Premium
Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več
V hudi prometni nesreči pri sosedih udeleženih pet vozil, voznik avtomobila umrl (FOTO)
Težki časi za Savino Atai: Nepričakovana diagnoza tumor pankreasa in ...
Milijoni turistov, a manj zapravijo – bo avgust rešil sezono?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več
V hudi prometni nesreči pri sosedih udeleženih pet vozil, voznik avtomobila umrl (FOTO)
Težki časi za Savino Atai: Nepričakovana diagnoza tumor pankreasa in ...
Milijoni turistov, a manj zapravijo – bo avgust rešil sezono?

Izbrano za vas

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.