Pred velikim šmarnom: zadonel klopotec nad Slovenskimi goricami

V soboto, nekaj dni pred veliko mašo oziroma Marijinim vnebovzetjem, so članice in člani Društva vinogradnikov Mala Nedelja ob društvenih prostorih v Moravcih v Slovenskih goricah tradicionalno postavili klopotec, ki naj bi odganjal ptiče in druge tatove sladkih grozdnih jagod. Ob tej priložnosti so bila ob družabnem srečanju podeljena priznanja zaslužnim za izvedbo in gostoljubje letošnjega pohoda od kleti do kleti ter vinogradnikom, ki so bili uspešni na tekmovanju Vinis. Na prireditvi, ki jo je vodila Breda Žunič, so bili prisotni tudi društvena vinska kraljica Neja Horvatič, predsednik dru...