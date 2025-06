Podnebne spremembe so tudi v naše kraje prinesle več nevihtnega vremena. V poletnih mesecih zlasti kmetovalci obračajo pogled proti nebu v strahu, da ne bi znova privršalo orkansko neurje s točo, ki uničuje pridelke in premoženje. Žal je zaščita pred točo v naši državi sistemsko slabo urejena, zato ne preseneča, da mnogi ukrepajo sami, tudi z alternativnimi metodami. Zdravilec Stanko Filipič iz Precetincev je svoj boj z ujmo začel pred šestimi leti, potem ko je neurje to prleško vasico večkrat razdejalo. »Žal mi je bilo, da je neurje vedno vse uničilo, in sem poskusil to preprečiti.« »Žal m...