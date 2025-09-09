RDEČI ALARM IN APEL OBČANOM

Resno svarilo pred poplavami: »V 10 minutah se lahko vse spremeni«

Hidrolog Andrej Golob je opozoril, da je največja verjetnost za hudourniške poplave v slovenski Istri in na območju Vipave, nevarnost pa bo obsegala širše območje Slovenije.
Fotografija: Slo., Lj., 12.2.2024, Branko Gregorčič, vremenoslovec, foto: Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik
Slo., Lj., 12.2.2024, Branko Gregorčič, vremenoslovec, foto: Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik

N. Č.
09.09.2025 ob 13:06
09.09.2025 ob 13:17
N. Č.
09.09.2025 ob 13:06
09.09.2025 ob 13:17

Slovenijo v prihodnjih urah čakajo izjemno zahtevne vremenske razmere. Na današnji izjavi za medije so generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, meteorolog Branko Gregorčič in hidrolog Andrej Golob opozorili na nevarnost obilnih padavin in hudourniških poplav, ki lahko v zelo kratkem času povzročijo veliko škode.

Gregorčič: »Napovedi so še bolj zaostrene«

Meteorolog Branko Gregorčič je predstavil meteorološko sliko in pojasnil, da se bodo padavine pozno popoldne in zvečer začele širiti proti Primorski, Notranjski in notranjosti države.

»Meteorološki modeli napovedujejo intenzivne in dolgotrajne nalive ob nevihtah, podobne tistim iz preteklih tednov, a tokrat so napovedi še nekoliko bolj zaostrene,« je poudaril Gregorčič. Že zvečer in ponoči bo vreme najbolj zaostreno na Primorskem, predvsem v slovenski Istri, območje intenzivnih nalivov pa bo segala od Furlanije, čez slovensko obalo pa vse do Kvarnerja.

»Nemogoče je napovedati, v katerih pasovih bodo nalivi najmočnejši, gotovo pa bomo imeli težave tako pri nas kot pri sosedih,« je dodal. Umiritev vremena se pričakuje šele v noči na četrtek.

Golob: »Hudourniške poplave lahko udarijo v pol ure«

»Hudourniške poplave se lahko pojavijo tudi v spodnjem Posočju, v porečju Save, Gradaščice, na širšem ljubljanskem območju, na ilirskobistriškem območju ter v porečjih Kolpe in Krke proti Zasavju. Ob polurnem ali enournem intenzivnem nalivu se lahko razmere zelo hitro zaostrijo,« je pojasnil Golob.

Behin: »Pripravljeni moramo biti vsi«

Generalni direktor Leon Behin je poudaril, da je Uprava RS za zaščito in reševanje dvignila prag pripravljenosti.

»Na območju slovenske obale, Goriške in Ljubljanske regije bodo Civilna zaščita in naši centri v popolni pripravljenosti. Pričakujemo večje število klicev, pojav zemeljskih plazov, prekinitve komunikacij in nevarne razmere, kot smo jih že videli v preteklih tednih,« je opozoril Behin.

Izpostavil je tudi pomen samozaščitnega ravnanja občanov:

»Pomembno je, da ljudje očistijo odtoke in jaške ter zaščitijo svoje objekte, če so bili v preteklosti poplavljeni. Apeliramo, naj upoštevajo navodila gasilcev in ne uporabljajo poplavljenih cest. Takšna ravnanja lahko vodijo v življenjsko ogrožajoče situacije, ko vozila zdrsnejo s ceste.«

Behin je sklenil z opozorilom: »V naslednjih 24 urah se lahko stanje v samo desetih minutah spremeni iz povsem običajnega v življenjsko ogrožajoče. Ne gre za strašenje – vse ekipe bodo na terenu, največ pa lahko storimo, če smo pripravljeni sami.«

