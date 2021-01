Pred Slovenci težka preizkušnja, ponekod so se temu obredu skoraj odpovedali

FOTO: S. N.

Z odlokom o prepovedi zbiranja je prepovedano sklepanje zakonskih zvez ob večjem številu svatov, a nekaterim parom je za veliko ceremonijo vseeno in si želijo svojo ljubezen s poroko ovekovečiti le pred matičarjem.Od sredine oktobra so poroke dovoljene le na upravnih enotah, nekoliko pričakovano pa se je v primerjavi z istim obdobjem lani za več deset odstotkov zmanjšalo število sklenjenih zakonskih zvez. Preverili smo, koliko zakonskih zvez je bilo sklenjeno v oktobru, novembru in decembru lani v primerjavi z letom poprej, ko smo živeli brez omejitev.V tem času sklepanje zakonskih zvez praviloma poteka med tednom na sedežu upravne enote, poroke pa so dovoljene ob pogoju, da so pri sklenitvi zakonske zveze prisotne največ tri osebe, torej bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar oziroma štiri osebe v primeru tolmača.V Kopru so zabeležili nekaj odpovedi sklenitve zakonskih zvez v poletnih mesecih zaradi razloga omejevanja števila povabljenih. Kot opažajo, v jesenskih in zimskih mesecih ni bilo posebnosti.Na upravni enoti Novo mesto so v letu 2020 opazili trend upadanja sklenitev zakonskih zvez. Zaradi spomladanske epidemije so bili predvideni obredi sklenitve zakonskih zvez v spomladanskem času prestavljeni na poletne mesece. Zaradi spremenjenega odloka se je povečalo število porok v času uradnih ur upravnega organa in le ob navzočnosti matičarke in mladoporočencev, torej brez prisotnosti prič in svatov.Nekoliko presenetljiv je podatek iz celjske upravne enote in novomeške, saj se tam decembra oziroma novembra ni poročil noben par.Je pa bil december čas ljubezni v Ljubljani, kjer se je poročilo skoraj enako število parov kot leta 2019.Sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze mora sicer potekati ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.