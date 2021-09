Pred RTV Slovenija padale stave: Dam 1000 evrov, da virus obstaja (VIDEO)

Pred vhodom v RTV Slovenija na Kolodvorski ulici že mesece skupina gibanja OPS (Osveščeni prebivalci Sloveniji), ki ga vodi, protestira, saj da jim odgovorna urednica informativnega programane omogoči srečanja, na katerem bi lahko predstavili svoje argumente. Ker je skupinica protestnikov vsak dan menda vse glasnejša (nabavili so si tudi mikrofon), to jezi številne zaposlene v hiši, saj jim njihovo razgrajanje kali mir. V pogovor z njimi se je po naključju zapletel glasbenik in humorist(Slon & Sadež), ki je šel ravno mimo njih in se je tam ustavil zaradi provokacije.Protestniki, ki pred RTV Slovenijo 'taborijo' od maja, trdijo, da virus ne obstaja in da imajo odločbo nekega slovenskega zdravnika družinske medicine, ki pravi, da virus ne obstaja. Bračiča so tudi vprašali, ali je cepljen, ker se ne bi radi okužili od njih. Dejal je, da je dvakrat cepljen in da je novi koronavirus prebolel, a so mu protestniki še kar zatrjevali, da virus ne obstaja.Bračič je Trohi predlagal, da stavita 1000 evrov, da novi koronavirus obstaja in da bi stavo notarsko overili. Zdi se, da se je Troha s tem strinjal, a niso bili sklepčni, kateri bi bil pravi argument, da virus obstaja – pravijo, da slika virusa ni dovolj, prav tako ne, da bi kdo od virusa umrl, zato je Bračič predlagal, da bodo skupaj šli v bolnišnico za pljučne bolezni Golnik.Kaj vse se je dogajalo pred stavbo RTV Slovenija, si poglejte na spodnjem posnetku.