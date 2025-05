Pred poslanci na mizi odločanje o skrajšanem delovniku

DZ ima drugi dan majske seje, ki jo je v ponedeljek začel z vprašanji premierju in ministrom, na dnevnem redu predloge več zakonov, med drugim glede stalne sheme skrajšanega delovnega časa.

Najprej pa se bodo poslanci za zaprtimi vrati seznanili s poročilom o delu komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leto 2024.

Delno povračilo nadomestila plače

Predlog zakona o uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas je vlada pripravila s ciljem, da bi lahko v času kriz in naravnih nesreč zaščitili podjetja in delovna mesta. Shemo bo v primeru kriz ali naravnih nesreč vsakokrat aktivirala vlada, vanjo pa se bodo lahko vključila podjetja, ki vsaj 30 odstotkom zaposlenim mesečno ne bodo mogla zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela.

Na dnevnem redu je tudi predlog novele zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki predvideva možnost prenosa delnic te zdravstvene zavarovalnice na družinske člane. Pripravili so ga v poslanski skupini NSi in ga podpira tudi vlada, so pa člani matičnega odbora za finance na nedavni seji precej skrčili prvotni krog sorodnikov, na katere bo upravičenec lahko prenesel delnice.

Poslanci bodo danes obravnavali še predloga novele zakona o javnih financah ter zakona o Akademiji znanosti za trajnostni razvoj Slovenije, imenovali več sodnikov na okrajnih in okrožnih sodiščih ter opravili razpravo o predlogih sklepov komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Ta v nasprotju z razpravo o poročilu o delu komisije ne bo zaprta za javnost.