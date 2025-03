Pred Piranom opazili jato delfinov! Posnetek vam bo polepšal dan (VIDEO)

V Piranskem zalivu so na pustni torek posneli skupino delfinov. Posnetek je objavila facebook skupina Okolje Piran, ob njem pa so zapisali: »Naj bo vaš pustni torek lahkoten in igriv kot jata delfinov pred Piranom.«

Delfini so sicer redni obiskovalci Piranskega zaliva že več kot dvajset let, a je prizor delfinov v njihovem naravnem okolju vsakokrat paša za oči.

Posnetek si lahko ogledate spodaj (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Večjo skupino delfinov so nazadnje videli februarja letos. Takrat so v slovenskem društvu za morske sesalce Morigenos zapisali, da jim je v objektiv uspelo ujeti tudi mlade delfine. »To je spodbudno, saj nekateri mladiči ne preživijo prvega leta. Kot se mnogi naši zvesti sledilci morda spominjate, smo lani poleti poročali o 'baby boom-u', za katerega pa še nismo povsem vedeli, kakšen bo njegov izid. Za nekatere mladiče vemo, da niso preživeli prvega leta, veseli pa smo, da ga mnogi so.«

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.