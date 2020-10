Pred nami vremensko presenečenje: temperaturam se je zmešalo

V naslednjih dneh se bodo temperature po Sloveniji povzpele tudi do 20 stopinj. Po besedah meteorologaprihaja do vremenskih sprememb tudi v višinah, kjer bo suho in za ta čas neobičajno toplo zračno maso. Nulta izoterma se bo dvignila nad 4000 m, v Alpah pa bo na višini 1500 metrov kar 20 stopinj, kar je deset več od običajnega.Topel zrak bo ne bo dosegel le alpskih dolin, temveč bo »zelo toplo« tudi na Koroškem in Savinjskem.Danes bodo najvišje dnevne temperature od 13 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Podobno toplo vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo, ko bodo najnižje jutranje temperature od 7 do 12, v severni Sloveniji okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter.Suho in toplo jesensko vreme - deloma z oblaki, deloma s soncem - bo mnoge razveseljevalo še ves naslednji teden. V soboto, nedeljo in ponedeljek bodo jutranje temperature nad 10 stopinjami, popoldanske okoli 15 stopinj, nakar se bodo jutranje temperature spustile na okoli 6 stopinj Celzija, a bodo popoldanske še vedno nad 10 stopinjami.Toplejše vreme v naslednjih dneh bo morda vsaj malo zamejilo širjenje novega koronavirusa. »Hladno vreme zmanjša naše obrambne mehanizme na sluznicah, manj imamo tudi vitamina D, obenem pa omogoča boljšo obstojnost virusa v okolju. Širjenje virusa je lažje tudi zato, ker se pozimi več zadržujemo v zaprtih prostorih,« je v enem od intervjujev dejala mikrobiologinja, ki pričakuje, da se bo širjenje koronavirusa pri nas čez prihajajočo zimo zaostroval, poleti prihodnje leto pa bo spet umiritev, kakršna je bila letos poleti.