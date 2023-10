Pred nami so meseci viroz: za odpornost lahko veliko naredimo sami

V jesenskem času je kroženje virusov, ki povzročajo okužbe dihal, večje. Virusi se prenašajo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju na razdalji do enega metra. Z dobrimi navadami, kot je redno umivanje rok, prezračevanje prostorov in kihanje v robec, lahko preprečimo prenos okužb, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Redno umivanje rok s toplo vodo in milom znatno preprečuje prenos okužbe respiratornih virusov. Ob umivanju je pomembno pod toplo vodo zdrgniti tudi hrbtno stran, med prsti, palca, pod nohti in zapestja. Če umivanje z vodo ni mogoče, NIJZ priporoča uporabo razkužila. Pomembno je tudi prezračevanje prostorov, ki naj bo čim bolj učinkovito in čim bolj pogosto z dovajanjem zunanjega svežega zraka.

Ob simptomih izogibanje tesnejših stikov in počitek

Ob simptomih okužbe dihal (slabo počutje, znaki prehlada, kašelj, vročina, glavobol, težko dihanje, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu) ali ob povišani telesni temperaturi NIJZ svetuje izogibanje tesnejših stikov z drugimi in počitek doma.

Kot so zapisali, je cepljenje proti covidu-19, gripi in pnevmokokoknim okužbam najbolj učinkovit, varen in preprost način preprečevanja bolezni. Priporočljivo je predvsem za prebivalce z večjim tveganjem za težek potek bolezni, hkrati pa tudi za tiste, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo.

Pomemben je zdrav način življenja

K dobremu počutju in krepitvi imunskega sistema v sezoni okužb dihal prispeva tudi zdrav način življenja. NIJZ priporoča, da opustimo kajenje in v svoj vsakdan vključimo gibanje na svežem zraku ter uravnoteženo prehrano, ki je dovolj bogata z vitamini. Pri tem svarijo, da ni dokazov, da prehranski dodatki, ki vsebujejo večje od priporočenih količin vitaminov ali mineralov, dejansko zmanjšujejo tveganje za gripo ali drugo akutno okužbo dihal.

Pomembno je zaščititi skupine ljudi, pri katerih lahko posledice okužbe dihal potekajo težje, kot so oskrbovanci domov za starejše občane, starejše osebe, kronični bolniki, majhni otroci, nosečnice in osebe z izjemno povečano telesno težo, še opozarjajo.