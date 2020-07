Pred nami rekordno vroč dan, a tudi nevihte in ohladitev

Danes bo pasje vroče. FOTO: Arso

Vikend sončen in topel

V zadnjem julijskem tednu bomo končno občutili prave poletne temperature. Danes bo pretežno jasno in vroče. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje.Jutri bo dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Zapihal bo severovzhodni veter, pozno zvečer na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.Od petka do nedelje kaže, da bo nad našimi kraji vztrajalo šibko območje visokega zračnega tlaka, v prvi polovici prihodnjega tedna pa bo izrazit prehod hladne fronte ob nastanku sekundarnega ciklona v severnem Sredozemlju.V petek in soboto bo sončno in toplo. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo se obeta sončno in toplo vreme, verjetnost za plohe in nevihte pa bo nekoliko večja. V prvi polovici prihodnjega tedna bo povečana verjetnost za padavine, delno nevihte.