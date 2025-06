Pred nami prvi vročinski val! Gregorčič napoveduje, kako dolgo bo trajal

Po svežem in prijetnem začetku tedna se bomo kmalu poslovili od nizkih temperatur. Slovenijo že v prihodnjih dneh čaka vztrajna vročina, ki bo najbolj izrazita na Primorskem. A dolgo ne bo trajala, saj nas v ponedeljek spet čaka osvežitev, napoveduje dežurni meteorolog Branko Gregorčič.

Današnji dan še v znamenju svežega zraka

Danes nad Slovenijo v višinah pod dvema kilometroma s severovzhoda priteka nekoliko hladnejši atlantski zrak. Posledično bodo najvišje dnevne temperature v notranjosti države komaj presegle 20 °C. Noč na torek bo po večini jasna, zato bo torkovo jutro precej sveže.

Po nekaterih nižinskih legah in mraziščih se bodo temperature spustile celo do okoli 5 °C, drugod bo jutranje ozračje med 7 in 12 °C. Ob morju na Primorskem se bodo jutranje temperature gibale okoli 14 °C. Kot kaže, bi to utegnilo biti eno zadnjih tako svežih juter v tem poletju.

Vročina bo najbolj pritisnila na Primorskem

Že od srede naprej pa se bo vreme občutno spremenilo. Pred nami je teden stabilnega in večinoma sončnega poletnega vremena, ki bo postopno vse bolj vroče. Najizraziteje bo vročina udarila na Primorskem, kjer bodo popoldanske temperature že od sredine tedna dosegale in presegale 30 °C.

Po besedah meteorologa Gregorčiča bo Primorska že konec tedna izpolnila pogoje za prvi vročinski val tega poletja.

Za vročinski val je namreč potrebno, da so povprečne dnevne temperature tri zaporedne dni nad 25 °C na Primorskem oziroma nad 24 °C v večjem delu Slovenije. »Predvidoma bo ta pogoj v tem tednu najprej izpolnjen na Primorskem, nekaj dni kasneje v osrednji Sloveniji, na vzhodu pa verjetno niti ne.

V osrednji Sloveniji bodo temperature nad 30 °C verjetno dosegle konec tedna. Najpozneje se bo ozračje ogrelo na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bo vročina vrhunec dosegla šele ob koncu tedna.

Malo možnosti za nevihte

Za junij nekoliko nenavadno pa je, da bo verjetnost za nevihte ves teden izjemno nizka. Pred nami je torej obdobje suhega, stabilnega in vse bolj vročega vremena, kar lahko še dodatno zaostri že obstoječe sušne razmere v posameznih delih države, napovedujejo vremenoslovci.

Že naslednji teden spet osvežitev

Vročinski val po trenutnih napovedih ne bo trajal dolgo. Že z začetkom prihodnjega tedna, po 16. juniju, Gregorčič napovedujejo osvežitev, ki bo prinesla nekoliko bolj znosne temperature oziroma osvežitev.