Pred nami je premik ure na poletni čas: koliko časa jo bomo še premikali?

Premik ure na poletni čas v letu 2023 bo v nedeljo, 26. marca 2023, ko bomo prešli iz zimskega na poletni čas. Uro bomo ob 2. uri zjutraj premaknili za eno uro naprej na 3. uro. V nedeljo bomo tako spali eno uro manj. Ta sprememba ure marsikoga vrže iz ravnovesja in traja nekaj časa, da se navadimo na spremembo, a kot kaže, letos ne bo to zadnji premik ure.

Evropski parlament je spremembo o ukinitvi premika ure izglasoval že leta 2019, da bi imeli zadnji premik ure 2021, a se od takrat ni nič spremenilo. Zadeva je takrat obstala pri izbiri posameznih držav, na katerem času bi ostali – poletnem ali zimskem, a dlje od tega ni prišlo.

Če bi pred dvema letoma ukinili premikanje ure, bi v Sloveniji obveljal stalni zimski čas. To je po mnenju znanstvenikov boljša izbira, saj bi poletni čas lahko imel zelo negativne posledice na zdravje. Vplival naj bi predvsem na šolarje in študente, ki se učijo in morajo naučeno tudi predelati, zaradi premalo spanja pa bodo za to prikrajšani.

Na temo učinkovitosti premikanja ure so bile opravljene številne analize in raziskave, a so bili rezultati preprosto premalo nakazujoči, da bi lahko Evropska komisija sprejela legitimno odločitev glede spremembe direktive, ki določa premik ure dvakrat letno.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.