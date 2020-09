Pred nami je pestra noč, pripravite se na dež, burjo in sneg

Bliža se nova kurilna sezona. V večjem delu Slovenije bodo formalni pogoji za njen začetek izpolnjeni v torek, 29. septembra, so sporočili z Arsa.

»Ponoči bo ponovno pestro dogajanje,« je napovedal vremenoslovec, saj se bo nad Istro pomaknil majhen ciklon, ki je že prinesel dež z močnimi in s spremenljivi vetrovi. V Vipavski dolini bo pihala močna burja, vetrovno pa bo tudi drugje. V gorah bo snežilo, je še napovedal.Ponoči se bo dež od juga okrepil in postopno razširil nad vso Slovenijo. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1700 in 1500 metri, na severozahodu lahko tudi niže. Prehodno bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali okrepljen severni do severozahodni veter. Valovanje morja bo povečano, napoveduje agencija za okolje (Arso).V ponedeljek čez dan bo dež slabel in postopno ponehal, ponekod bo zapihal jugozahodnik. Popoldne se bo delno zjasnilo. Najvišje temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija.V torek in sredo bo večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost.V četrtek bo od zahoda več oblačnosti, v zahodnih krajih bodo tudi manjše padavine. Od četrtka dalje bo spet bolj nestanovitno, verjetnost za padavine se bo povečala. Več dežja pričakujejo na zahodu države, še napoveduje Arso.