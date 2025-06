Pred nami izrazit vročinskI val, Gregorčič svari pred skrb vzbujajočim pojavom

Po besedah meteorologa Branka Gregorčiča z Agencije RS za okolje (ARSO) bomo v tem tednu priča najbolj izrazitemu vročinskemu valu letošnjega poletja, ki bo prvič letos zajel celotno Slovenijo. Arso je ob tem izdal tudi opozorilo za veliko toplotno obremenitev.

Medtem ko so junija posamezne vroče epizode že zaznali v Prekmurju in na Primorskem, se bo tokrat vročina razširila tudi drugod po nižinah – s temperaturami vse do 36 stopinj Celzija.

Vročina se bo stopnjevala – vrhunec v sredo in četrtek

Po Gregorčičevih besedah smo vročinski val doslej beležili le med 4. in 7. junijem v Prekmurju in med 13. in 15. junijem ter po 18.6. na Primorskem. Drugod po državi pa pogoj treh zaporednih vročih dni – kar je osnovni kriterij za razglasitev vročinskega vala – še ni bil izpolnjen.

To se bo po besedah Gregorčiča spremenilo v tem tednu:

»Vročina bo postajala vse bolj izrazita in bo zajela vse nižinske dele Slovenije. Najbolj vroča dneva bosta sreda in četrtek, ko lahko pričakujemo najvišje dnevne temperature med 32 in 36 °C,« je pojasnil.

Posebej neprijetna bo vročina tudi zaradi toplih juter in večerov, kar pomeni, da nočno ohlajanje ne bo učinkovito. Povprečne dnevne temperature bodo večinoma med 26 in 28 °C, kar predstavlja velik toplotni stres za občutljive skupine prebivalcev.

Kratkotrajna osvežitev v petek, a ne za vse

V noči na petek bo Slovenijo oplazila neizrazita vremenska fronta, ki bo prinesla nekaj neviht, a večjih sprememb ne gre pričakovati.

»Petek bo notranjosti države morda prinesel neznatno osvežitev, na Primorskem pa vročina ne bo popustila,« opozarja Gregorčič.

Fronta naj ne bi prinesla večjih količin padavin, zato izsušen teren in pregreto ozračje ostajata glavna vremenska značilnost.

Vročina do konca junija ali celo v julij

Kot kažejo trenutne srednjeročne napovedi, ni na vidiku nobene izrazitejše vremenske motnje, ki bi Slovenijo zajela z večjo količino padavin ali občutno znižala temperature.

»Vročinski val se lahko marsikje nadaljuje tudi po 30. juniju in celo v začetek julija,« napoveduje Gregorčič.

Tak scenarij je zaskrbljujoč predvsem z vidika suše in požarne ogroženosti.

Suša in požari: naravno okolje v vse večji nevarnosti

Zaradi dolgotrajne vročine in pomanjkanja padavin se bo suša v številnih regijah stopnjevala, s tem pa tudi tveganje za požare v naravnem okolju.

Gregorčič prebivalcem priporoča, da spremljajo vremenska opozorila in stanje suše, saj se razmere lahko hitro zaostrijo.

Vremenske in sušne razmere je mogoče sproti spremljati na naslednjih povezavah:

Opozorila Arsa in tedensko osvežen »sušomer«.