Pred nami eden najbolj prometno obremenjenih vikendov

Trenutno stanje na cestah

Povečan promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga osem kilometrov. Zaradi zastoja je uvoz Jesenice vzhod, Lipce proti Avstriji zaprt. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, kolona je dolga šest kilometrov.

Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kolona je dolga štiri kilometre.

Na cesti pred mejnim prehodom Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Vinica in Metlika proti Hrvaški.

Tudi ta konec tedna je pričakovati močno povečan promet čez Slovenijo proti mejnim prehodom s Hrvaško in z Avstrijo ter daljše čakalne dobe in zastoje pred mejnimi prehodi v obeh smereh. Ker je v nedeljo praznik Marijinega vnebovzetja, je pričakovati močno povečan promet tudi proti Brezjam na Gorenjskem.Prometnoinformacijski center za državne ceste voznikom priporoča, da pripravijo vso potrebno dokumentacijo za prehod meje, izbirajo manj obremenjene mejne prehode s Hrvaško in preverijo čakalne dobe, preden se odpravijo na pot in pred prihodom na mejo.Pred odhodom na dopust naj preverijo svoje vozilo, se na pot odpravijo spočiti ter si privoščijo več postankov. Zaradi hitrih vremenskih sprememb predlagajo spremljanje razmer na cestah ter načrtovanje poti ob prometno manj obremenjenih terminih in po manj obremenjenih odsekih.Iz smeri Dragonje je zavijanje proti mejnemu prehodu Sečovlje po novem dovoljeno samo za lokalni promet.V primeru izrednih dogodkov, kot so zastoji, prometne nesreče ali okvare vozil, je treba na avtocesti ustvariti reševalni pas. Potniki naj med čakanjem v kolonah ne zapuščajo vozil.Na pomurski avtocesti proti Mariboru je oviran promet na uvozu Cerkvenjak in med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas ter priključkom Lendava in mejnim prehodom Pince proti Madžarski.Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina,Vinica, Krasinec, Metlika, Obrežje, Dobovec, Gruškovje, Zavrč, Petišovci. Zaradi tehničnih težav je zaprt mejni prehod Žuniči.