Pred nami burno vremensko dogajanje: opozorilo velja do petka zjutraj

Padavine se bodo ponoči okrepile in širile proti vzhodu, proti jutru se bodo razširile nad vso državo. Agencija RS za okolje (Arso) je za celotno državo izdala oranžno opozorilo, ki velja do petka zjutraj. Ker se lahko zaostrijo tudi hidrološke razmere, je v pripravljenosti Civilna zaščita.

V kratkem času lahko pade veliko dežja

Za izrazito vremensko spremembo je po besedah meteorologa Blaža Štera krivo ciklonsko območje, ki nastaja nad severnim Sredozemljem. Padavine lahko nastajajo v ozkih pasovih, zato lahko v zelo kratkem času pade veliko dežja, je pojasnil. Do petka zjutraj lahko v zahodni polovici Slovenije pade od 90 do 140, drugod od 50 do 90 litrov dežja na kvadratni meter.

Možne poplave hudourniških vodotokov

Možne so poplave hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti na Vipavskem, na območju Idrijsko-Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja in na Gorenjskem, dopoldan in čez dan pa tudi v osrednji in severni Sloveniji.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je izdal odredbo o pripravljenosti na območjih severne Primorske, Gorenjske, Notranjske, osrednje Slovenije, Koroške in zahodne Štajerske.

Hidrolog z Arsa Andrej Golob prebivalce poziva na pripravljenost in previdnost. Če se znajdejo na območjih poplav, jih prosi, da ravnajo samozaščitno in upoštevajo navodila enot za zaščito in reševanje, ki bodo prav tako v pripravljenosti.

Občutno se bo ohladilo

Občutno se bo tudi ohladilo, meja sneženja pa se bo v noči na petek ponekod spustila na 1400 metrov, ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. V petek popoldne bodo padavine oslabele in ponehale v večjem delu Slovenije, razen na severovzhodu.