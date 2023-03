V Katoliški cerkvi v Sloveniji se dogajajo strateške spremembe. Slovenski škofje so na 134. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), to je najvišja ustanova Rimskokatoliške cerkve v Sloveniji, za generalno tajnico SŠK imenovali sestro Marijo Šimenc, ki bo nasledila generalnega tajnika dr. Tadeja Strehovca. Sestra Marija Šimenc bo svoj petletni mandat začela 17. aprila 2023. Zgodilo se je to, kar se je zdelo še pred leti tako rekoč nemogoče. Imenovanje Marije Šimenc je najvišja funkcija, ki jo je v strukturi Cerkve na Slovenskem kdaj imela katera ženska. V svoji 30-letni zgodovini SŠK ...