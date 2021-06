Vlada sprejela spremembe: cepljeni in prebolevniki bodo prejeli pošto na dom (VIDEO)

Veljavnost ukrepov po izteku epidemije. FOTO: Vlada



Medtem številke na novo okuženih še vedno padajo. V sredo je bilo 2146 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, odkrili so 43 okužb (dva odstotka). Umrlih med bolniki ni bilo. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 54 oziroma pet manj kot dan prej.

Pred prazničnim koncem tedna in ob začetku poletnih počitnic so danes na novinarski konferenco o epidemioloških razmerah spregovorili minister za zdravje, direktor NIJZ, vodja posvetovalne skupine za cepljenjein direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hranoNa novinarski konferenci spregovorili o novih odločitvah po seji vlade, različicah novega koronavirusa, digitalnih potrdilih ... Zdravstveni minister je pojasnil, da Slovenija z današnjim dnem uvaja evropsko digitalno covid potrdilo.Vlada na seji vlade sprejela nekaj sprememb odlokov., zunaj pa le, če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra. Zbiranje je še vedno omejeno na 50 do 100 oseb. Več o spremembah si lahko pogledate v spodnji tabeli.* vlada je sprejela spremembo, ki se nanaša na. Med izjeme je uvrstila tiste, ki opravljajo govorniško dejavnost, hkrati pa se tu izvaja tudi pravilo PCT in so vsi prisotni od govorca oddaljeni vsaj dva metra.* od sobote dalje mejo brez napotitve v karanteno lahko prehajajo tudi osebe, ki so* z današnjim dnem se začenja uvajati testno enotno, v polnosti bo zaživel prihodnji teden. Brezplačno bo za vse prebivalce, dostopen pa bo na portalu Zvem (z digitalnim certifikatom ali SI-PASSom).Meje bodo v naslednjih dneh opremili z digitalnimi čitalci, ki bodo lahko prebrali digitalno potrdilo - QR kodo. »Bistvo novega potrdila je v tem, da so se države članice dogovorile o enotnem elementu dokumenta – QR kodi. Koda je lahko na papirju ali pa v mobilnih napravah. QR koda zagotavlja, da potrdilo ni ponarejeno in je popolno. Ko boste potovali tako ne boste v skrbeh, ali je z dokumentom kaj narobe, ali bo kdo vanj podvomil. Aplikacija s katero bodo evropsko covidno potrdilo na mejah vse države preverjale je že predana policiji. Na mejah se bodo pričeli uporabljati čitalci s katerimi bo potekal nadzor,« je dejal Poklukar.Janez Poklukar je poudaril, da kljub enotnemu potrdilu, vsaka članica še vedno določa pogoje za vstop in izstop v državo, zato se pred odhodom na pot pozanimate, kaj potrebujete.Hkrati pa se bodo potrdila izdajala tudi na cepilnih centrih. V začetku julija bomo digitalno potrdilo lahko imeli tudi na telefonu, a točna časovnica še ni znana, a predvidoma konec naslednjega tedna.