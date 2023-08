Pred garažami jim bodo obračali avtobusi: »Postali smo nekakšni talci« (FOTO)

Domžalski stanovanjsko-poslovni blok SPB-1, v katerem je kar 530 stanovanj in 140 lokalov in je tudi največji tovrstni kompleks v državi bo, se bojijo stanovalci, v prihodnje le še propadal. Obstaja strah, da bodo odšli tudi tisti podjetniki, ki še vztrajajo v tamkajšnjih poslovnih prostorih, saj zaradi parkirišč, ki bodo odslej plačljiva, k njim ne bodo več prihajali niti njihovi najzvestejši kupci. Na občini so namreč sklenili, da v centru mesta ne bo več brezplačnega parkiranja, je v zadnji številki občinskega glasila Slamnik razložila nekdanja domžalska županja Cveta Zalokar.

Nekdanja županja Domžal Cveta Zalokar je prepričana, da bodo ukrepi občine pogubni za trgovsko in storitveno dejavnost v centru mesta. FOTO: Uroš HOČEVAR

Prepričana je, da bo to pogubno za trgovsko in storitveno dejavnost v centru mesta. »To pomeni zaprtje še zadnjih lokalov,« meni Zalokarjeva. »SPB-1 je že zdaj mesto duhov, okolica pa zanemarjena in v sramoto mestu. Kupci se bodo še množičneje selili v hitrorastoče trgovske centre na obrobju. Če je včasih veljalo, da se načrtuje po eno parkirno mesto na stanovanje, to danes ne zadostuje več. In kupci stanovanj res niso bili krivi za to, da se je slabo načrtovalo in ni mislilo bolj dolgoročno. Parkirišč tako za vse ni bilo dovolj in iskali smo rešitve, na primer v gradnji več kot 200 parkirišč na zemljišču, ki smo ga najeli od železnice in ga sami uredili,« še poudari Zalokarjeva, ki je občino vodila 12 let.

Na vizualizaciji nadgradnje železniške postaje Domžale je z rdečo označeno območje pred Lončarekovo garažo. FOTO: Direkcija Rs Za Infrastrukturo

»Menim, da se je občina preveč zlahka odpovedala izbrisu teh parkirišč in bi se morala bolje pogajati, ne nazadnje gre tudi za uporabnike železniških storitev, ki jim ostaja le parkirna hiša, a kar precej oddaljena od postaje, še zlasti zjutraj, ko se mudi. Z uvedbo plačljivega parkiranja se tako ignorira probleme stanovalcev. Ena dovolilnica na stanovanje vsega ne bo rešila ...«

530 stanovanj je v kompleksu SPB-1.

Postali so talci

Z nekdanjo županjo se strinjata Štefan Lončarek in Martin Mele, ki živita v SPB-1. Opozarjata, da je garaža pod kompleksom že premajhna za avtomobile vseh stanovalcev. Zato tudi ne razumeta, da so njihovo število zdaj, kot ocenjujeta, zmanjšali še za okoli sto parkirnih mest na prostem, in sicer na območju med železniško postajo in SPB-1. Vse to v sklopu ureditve železniške postaje in njene okolice, denimo gradnje novega obračališča.

Osem lastnikov garaž se počuti oškodovane. FOTO: Leon Vidic

Del obračališča bo ob zunanjih garažah stanovalcev SPB-1. In tu po besedah Lončareka nastane problem. Še nihče ni njega in preostalih sedem lastnikov garaž obvestil o tem, da bo rob obračališča le še za kakšna dva metra oddaljen od njegovih garažnih vrat. Pred tem je imel okoli šest metrov prostora, kar pomeni, da se je lahko, ko je želel parkirati, varno ustavil pred garažo, poleg tega tudi nikogar ni oviral. Po novem to ne bo več mogoče. »Na obračališčih je prepovedano parkiranje oziroma ustavljanje vozil. Tako bom, če bom želel avto parkirati v garažo in ga ustavil na obračališču, saj drugače ne bom mogel odpreti garažnih vrat, v prekršku,« opozarja Lončarek. In še: »Trideset let ta objekt že tukaj stoji in tudi garaže so bile ves čas tukaj, potem pa gredo to počet z obračališčem. Postali smo nekakšni talci.«

Vzeli so jim štiri metre asfaltirane ceste. FOTO: Leon Vidic

Plačljivo od jeseni Sistem plačljivega parkiranja je usmerjen v večjo dostopnost do parkirnih mest in ureditev mirujočega prometa v centru Domžal, so na občini pojasnili junija letos, ko je tamkajšnji občinski svet v drugem branju sprejel Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah. Na Ljubljanski cesti, v Kolodvorski ulici, Ulici Matije Tomca in Masljevi ulici bo parkiranje plačljivo vsak dan med 7.00 in 17.00 uro, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Na modri coni bo treba za eno uro odšteti 0,60 evra. Na makadamskem parkirišču ob veleblagovnici Tuš bo prva ura brezplačna, vsaka naslednja 0,50 evra. Sistem plačljivega parkiranja naj bi bil vzpostavljen jeseni 2023.

Zagotavljajo neoviran dostop

»Avtobusno obračališče je bilo na željo Občine Domžale zgrajeno na območju občinske ceste in predvideva na cesti mimo garaž le prevoz avtobusa, na območju nove nadstrešnice pri peronu pa njegov postanek, zato bodo lastniki imeli ves čas neoviran dostop do svojih garaž. Za vse lastnike garaž se režim parkiranja v garaži ne bo spremenil,« pa so nam zatrdili na Direkciji RS za infrastrukturo, ki je tudi investitor rekonstrukcije domžalske železniške postaje.

Stanje pred rekonstrukcijo: okoli 200 parkirišč, pa tudi dovolj prostora pred vsemi garažami. FOTO: Leon Vidic

Da sta dan pred našimi novinarskimi vprašanji občino obiskala dva predstavnika lastnikov tamkajšnjih garaž, je pojasnil domžalski podžupan Borut Ernestl: »Odgovorili smo na podana vprašanja in poudarili, da se njihovi pogoji uporabe garaž ne bodo v ničemer poslabšali. Obveščamo tudi, da se bo vozišče od preostalih površin ločilo z robno prekinjeno črto, v nadaljevanju roba vozišča, kjer je zdaj vgrajen ležeči pločnik.« Kar se tiče parkirišč ob železniški postaji, pa ta niso bila last občine, ampak Slovenskih železnic, ki kot lastnik sam odloča, za kakšen namen se uredi zemljišče, je še razložil Ernestl.

»Po ureditvi novega avtobusnega obračališča bo na lokaciji ob železniški postaji še vedno 23 urejenih parkirnih mest, od tega bodo štiri namenjena za gibalno ovirane. Na severni strani postaje, 300 metrov hoje od vhoda v nov podhod, pa je Občina Domžale že leta 2015 zgradila parkirno hišo z 228 parkirnimi mesti, ki lahko služi tudi kot P+R in ima zadostne parkirne kapacitete, zato večje površine za parkiranje ob železniški postaji niso predvidene,« so sklenili na direkciji.