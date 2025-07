Pred enim tednom smo se kuhali, danes zapadel prvi sneg (FOTO)

Po silovitih neurjih, ki so že ponoči zajela Slovenijo, vremenoslovci pa napovedujejo, da bodo nalivi vztrajali še vsaj nekaj ur, so strmoglavile tudi temperature, zapihal je namreč veter severnih smeri. V Ljubljani so denimo ob 10. uri namerili pičlih 14 stopinj Celzija, v Velenju še tri manj, v Mariboru jih je bilo 15, Murski Soboti 16, nad 20 so jih namerili le na letališču Portorož, in sicer 22.

Na Kaninu medtem ob eni stopinji nad ničlo sneži, na Kredarici se je živo srebro ustavilo na nič stopinjah Celzija, dež s snegom pa so pri petih stopinjah opazili tudi na Ratitovcu.

Zvečer in ponoči bodo predvsem jugozahodno in južno Slovenijo po krajšem premoru znova zajele padavine, ob morju bo možna tudi kakšna nevihta, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso). Do jutra bo dež povsod ponehal. Jutranje temperature bodo v sredo od 6 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 14 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini sončno, nekaj več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija.