Pred DZ lovili Milana Kučana in vse posneli (VIDEO)

Predsednik gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS), ki v zadnjem obdobju opozarja na prestroge vladne ukrepe za omejitev širjenja okužbe z novim koronavirusom, policija pa ga je na enem od protestov tudi pridržala, je v svoj objektiv ujel nekdanjega predsednika, ki se je sprehodil čez Trg republike pred državnim zborom.Kučanu je sledil, za njim hodil in ga ogovarjal, čeprav se ta z njim ni želel pogovarjati. Nekdanjega predsednika je spremljala tudi njegova svetovalka, ki je bila pogovoru nekoliko bolj naklonjena, a s 'pojočim majorjem' nista našla skupnega jezika. Ta Kučana celo obtožuje, da je vseskozi uničeval državo in ljudi, in brez znanstvenih dokazov meni, da cepljenje povzroča genocid nad narodom.Posnetek je bil zaradi zasledovanja in snemanja Kučana, ki je nekatere spomnil na nedavni 'napad' reperjana direktorja NIJZ, čeprav tokrat v bistveno milejši obliki, na spletnih omrežjih deležen kritik.