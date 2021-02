Pred DZ-jem napeto, policija okrepila svoje vrste (VIDEO)

Medtem ko v državnem zboru (DZ) poslanci odločajo o konstruktivni nezaupnici vladi, so se na Trgu republike zbrali protestniki, ki so še dodatno segreli napeto ozračje. Po pisanju novinarke portala MMC je med policijo in protestniki prišlo do incidenta, ko so policisti protestnikom odvzeli megafon, ki je predvajal glasen zvok sirene.Po incidentu je policija okrepila svoje vrste, prišli so tudi člani posebne enote.Policija protestnike opozarja, da gre za nedovoljen shod in da je dovoljeno zbiranje do 10 ljudi.Protestniki sporočajo, da bi morali poslanci konstruktivno nezaupnico podpreti in poslancem sporočajo, »da je bilo več kot dovolj, da nas niso ustrahovali, da jih opazujemo in da si bomo njihove odločitve zapomnili«.