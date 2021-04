Pred DZ goreli poslanski stolčki (VIDEO)

Protivladni protestniki, t. i. petkovi kolesarji, na Trgu republike v Ljubljani in po drugih slovenskih mestih so od 19. ure pa do nekaj čez 20. uro protestirali pod geslom: »Za 1. maj podkurimo janšizmu!«.»Danes pedaliramo ob 19.00 na Trgu republike v Ljubljani in po vseh drugih slovenskih krajih, združena fronta – skupaj naprej,« so v pozivu na protestno kolesarjenje zapisali v protestni ljudski skupščini. Novo združeno protestniško fronto so ustanovili v torek na dan upora proti okupatorju.Na trgu pred državnim zborom so zakurili protestniški kres s stoli, za katere so rekli, da gre za »poslanske stolčke«. Ob kroženju po ulicah so se ustavili tudi pred poslopjem STA, kjer so prižgali »simbolni ogenj upora«.Potem, ko so kres ugasnili, so zaključili protest in se mirno razšli.na Dan osvobodilne fronte, ko se je na ljubljanskih ulicah zbralo 10 tisoč ljudi, se je danes na kolesih zbralo nekaj 100 protestnikov, ki so izražali nestrinjanje z vladajočo politiko. Petkovi protestniki s protivladnimi protestnimi akcijami vztrajajo že eno leto.