Pred dvajsetimi leti prvi smučal z Everesta

Na pokopališču pri cerkvi svetega Ožbolta na Jezerskem so 19. septembra lani pokopali k mami Anici, očetu Andreju in bratu Luki 56-letnega vrhunskega alpinista in alpinističnega smučarja Dava Karničarja. Prizanesli so mu vsi gorski vrhovi na svetu, po katerih je hodil, plezal in smučal, življenjsko pot je na današnji dan lani končal pod svojimi Grintovci, ko je v domačem gozdu podiral drevje in ga je smrtno zadela debela smrekova sušica, ki jo je odlomilo padajoče drevo. Bil je eden od petih otrok zakoncev Karničar, dolgoletnih oskrbnikov Češke koče na Spodnjih Ravneh nad Jezerskim, ob sestri Irmi ter bratih ...