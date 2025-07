Jože Novak: »Ko je najtežje, znamo stopiti skupaj«

Pred drugo obletnico katastrofalnih poplav je Ministrstvo za naravne vire in prostor na novinarski konferenci podalo ključne informacije o izvajanju del na vodotokih v preteklem letu in v letu 2025, program dela na vodotokih za prihodnja leta in informacije o napredku pri pripravi državnih prostorskih načrtov (DPN) ter pomoči občinam pri prostorskem načrtovanju.

Ob ministru za naravne vire in prostor Jožetom Novakom so stanje na področju odprave škode na občinski infrastrukturi in podatke o financiranju obnove ter prihodnjih vlaganjih ocenili državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc in mag. Miran Gajšek ter predstavniki Direktorata za vode, Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in Direkcije Republike Slovenije za vode.

Vlada je za pomoč in obnovo do 4. julija 2025 že izplačala 1,16 milijarde evrov. Za sanacijska dela bodo v letih 2025–2028 namenili še 2,3 milijarde evrov. Obseg del na vodotokih so povečali za več kot desetkrat. Skupno (izredni ukrepi, vzdrževanje, sanacije, evropska sredstva) so za urejanje vodotokov lani namenili več kot 243 milijonov evrov, letos bo ta številka skoraj 300 milijonov, prihodnje leto pa kar 550 milijonov evrov.

Miran Gajšek je povedal, da je bilo 23 občin najbolj prizadetih. Občine bodo jeseni končale prostorske akte za vse objekte, ki so bili nevarni za bivanje.

Na porečju zgornje Save

Na porečju zgornje Save je bilo do sedaj saniranih 32 objektov in 12 kilometrov vodotokov v vrednosti več kot 11 milijonov evrov. V letošnjem in prihodnjem letu se bodo na tem območju izvajale sanacije na vodni infrastrukturi v višini 33 milijonov evrov. Prav tako je bilo na tem območju letos že za več kot 800.000 evrov vzdrževalnih del, do konca leta in v prihodnjem letu pa jih je v načrtu še za 5,6 milijona evrov.

FOTO: Mavric Pivk, Delo

Kot je povedal minister Novak, so z župani pregledali potek obnovitvenih del na občinski infrastrukturi, za katere sredstva zagotavlja država. »Z zadovoljstvom sem ugotovil, da so občine v tem času naredile več, kot sem pričakoval,« je dejal.

Ocenil je, da je bilo veliko dela že opravljenega, in obljubil: »Pospešili bomo reševanje zagat, kjer je do njih prišlo. Nekateri projekti so bili namreč zavrnjeni, ker niso bili dovolj kakovostni, sedaj se dopolnjujejo, pri čemer smo si zadali tudi terminske plane, da tekom poletja občine uredijo dokumentacijo, da pridemo do odprtja finančnih sredstev.«

S srečanjem in sodelovanjem s pristojnimi državnimi institucijami pri izvajanju sanacijskih programov je zadovoljen tudi kranjski župan Matjaž Rakovec. »Lahko povem, da je bilo res veliko narejenega in da so skoraj vsi župani pohvalili delo ministrstva za naravne vire in prostor,« je dejal po sestanku.

Kar se tiče Kranja, so se v pogovorih osredotočili na izgradnjo zadrževalnikov na območju Bitenj in Žabnice. Kot je povedal župan, bodo zadevo skupaj z direkcijo in ministrstvom reševali tako, da bo občina začela z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta skupnega državnega in lokalnega pomena. »To je velik korak naprej,« je izpostavil Rakovec.

V okviru sanacije po poplavah leta 2023 si je minister danes posebej ogledal območje Begunj na Gorenjskem in doline Drage. »Dve lokaciji na tem območju sta že dobro narejeni, danes pa smo se dogovorili še o nadaljevanju investicije v zgornjem delu,« je povedal.

Prav tako si je ogledal dela na škofjeloškem območju, kjer se pripravljajo tudi na izvedbo projekta protipoplavne ureditve, ki je ocenjen na 17 milijonov evrov in bo financiran iz načrta za okrevanje in odpornost. Trenutno je projekt v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj.

Največje gradbišče na vodotokih v Sloveniji pa je na območju Železnikov, kjer se v okviru protipoplavne ureditve Selške Sore, ki so se je lotili na podlagi ujme iz leta 2007, gradi suhi zadrževalnik. Kot je po ogledu gradbišča povedal Novak, dela zelo dobro napredujejo in bodo predvidoma končana še pred koncem leta.

Poslanci so 18. julija sprejeli novelo zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki prinaša pravne podlage za neposredne nakupe zemljišč za nadomestne domove poplavljencev. Vnovič so zavrnili dopolnilo SDS, da bi bili ti oproščeni plačila komunalnega prispevka, potrdili pa so krajši rok prepovedi odtujitve nepremičnine z 10 na šest let. Po oceni SDS je najbolj zaskrbljujoče, da novela ne ponuja jasnih časovnih zavez za zagotavljanje trajnih rešitev za poplavljence.

Solidarnostni sklad

Slovenija bo sredstva iz solidarnostnega sklada EU, ki jih je prejela po katastrofalni ujmi pred dvema letoma, po zagotovilih ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška pravočasno porabila v celoti. Gre za 428,5 milijona evrov, ki jih moramo izkoristiti do junija 2026. Doslej smo jih izkoristili 386,2 milijona evrov.

Nepovratna sredstva iz solidarnostnega sklada, iz katerega se lahko po naravnih nesrečah namenja denar predvsem za investicije na področju javne infrastrukture, je Slovenija prejela decembra 2024. S tem je začel teči tudi 18-mesečni rok, v katerem moramo ta sredstva izkoristiti za upravičene stroške.

Največ je bilo namenjenih za čiščenje naplavin in odvoz velikih količin nesortiranih in nevarnih odpadkov, sanacijo poškodovanih železniških tirov, vzpostavitev prevoznosti na državnih cestah in pa za izredne ukrepe na vodotokih zaradi škodljivega delovanja vod ter za povračila izplačanih plač delavcem, ki so odpravljali posledice poplav in plazov.

Ta sredstva so se koristila v vseh regijah, ki jih je avgusta 2024 prizadela ujma, največ pa v savinjski regiji (107 milijonov evrov), osrednjeslovenski regiji (približno 70 milijonov evrov), na Koroškem (50 milijonov evrov) in v Podravju (približno 30 milijonov evrov).