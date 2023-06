Drama pri Herodeževih: Jože in Štefka sta zbežala skozi okno (FOTO)

Obilno deževje je po Sloveniji naredilo ogromno škode. Vodotoki in hudourniki so poplavljali, sprožili so se številni plazovi, svoje so dodala neurja. Med tistimi, ki so jih majska in junijska neurja najbolj prizadela, sta tudi zakonca Jože in Štefka Herodež iz Svetega Lovrenca v občini Prebold. V par minutah sta ostala brez vsega.

1,50 metra visoko je segala voda v hiši.

Kot je povedala njuna hčerka Manja Holobar, ki živi nedaleč stran v Šeščah, je bilo v hiši in okrog nje skoraj 1,5 metra vode, še nekoliko višja je bila gospodarskem poslopju s hlevom. Tam bi se skoraj utopilo pet krav, saj so jim iz vode molele samo še glave. Na srečo je voda sama prebila stene in odtekla. Te sreče pa ni imelo 15 kokoši, ki jih je odneslo.

Rešitev okno

»Deroča voda je starše presenetila med gledanjem televizije. Ura je bila nekaj čez deveto zvečer, ko je voda nenadoma vdrla v hišo. Oče je splezal skozi okno in poskušal rešiti vsaj nekaj stvari, a mu ni uspelo, saj bi voda tudi njega kmalu spodnesla. Da bi se rešil, je sedel na traktor in zapeljal po dvorišču naprej in na višje ležeče mesto. Medtem je pritekel sosed Bojan in skozi okno rešil še mamo, ki je klicala na pomoč. Odnesel jo je na varno, soseda Anita pa je poklicala na številko 112 in staršem pomagala, da sta se preoblekla, saj sta bila premočena do kože,« je dramo opisala Manja.

Deroča voda je starše presenetila med gledanjem televizije.

»Kmalu za tem so na prizorišče prehiteli gasilci. Najprej domači, ki imajo svoj gasilski dom povsem blizu nas, nato pa še gasilci iz Prebolda, Šešč, Matk, Kaplje vasi in Šempetra, ki so opravili izjemno delo, za kar se jim iskreno zahvaljujemo, kot tudi vsem, ki so nam pomagali pri odpravljanju posledic vodne ujme in čiščenju in nam pomoč izkazujejo tudi še zdaj. Vsem res neizmerna hvala,« še enkrat poudari Manja. Njene starše drži pokonci prav srčnost dobrih ljudi.

Štor preusmeril tok

Potok Reka priteče iz Posavskega hribovja in se blizu Herodeževih izliva v Bolsko, ta pa malo niže v Savinjo. Tokrat je voda na svojem uničujočem pohodu prinesla tudi velikanski štor, ki se je zagozdil pri jezu pri mostu (ki vodi na dvorišče domačije) ter skupaj s preostalimi naplavinami preusmeril tok vode. Ta je ubrala svojo pot in popolnoma uničila stanovanjske prostore Herodeževe hiše, po domače Kovačeve; pri hiši je bila doma kovaška obrt, ki se je prenašala iz roda v rod. Nazadnje na 76-letnega Jožeta Herodeža, ki je desetletja skrbel za ohranitev obrti.

Poplavljena hiša in gospodarski poslopji

Uničila je vse pohištvo.

Orjaška korenina, ki je preusmerila tok naravnost proti hiši.

Hčerka Manja kaže, do kam je segala. FOTOGRAFIJE: DARKO NARAGLAV in osebni arhiv

Poleg hiše zakoncev Herodež je voda tistega večera zalila še več drugih okoliških hiš ter gospodarskih poslopij, vendar nikjer ni bilo tako hudo, saj bo v njuni hiši življenje spet mogoče šele po temeljiti obnovi. Najprej pa morajo temeljito posušiti stene in tla. Do obnove bosta zakonca živela v mobilni hiški, ki jima jo je že dva dni po ujmi priskrbela civilna zaščita.