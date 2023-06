Pred Delovo stolpnico knjižna tržnica, ki je nahranila dušo (FOTO)

Prostor pred Delovo stolpnico, ki ga zdaj krasi legendarni rdeči kiosk arhitekta Saše J. Mächtiga, je v petkovem popoldnevu zaživel v podobah pisane knjižne tržnice v sklopu projekta Zgodba tvoje knjige Ljubljana. Prijeten dogodek je povezal številne ljubitelje literature, ki so si lahko knjižne police brezplačno obogatili z novim čtivom: knjige so radodarno odstopile knjižnice Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja knjižnica Celje, Knjižnica Domžale in Medobčinska splošna knjižnica Žalec pa tudi posamezniki, ki so na stojnice prinesli odsluženo gradivo in si dušo nahranili z novim.

Mlado pero v tretji sezoni

In ker se mladi in neuveljavljeni avtorji dandanes težko prebijajo skozi gosto sito neprijaznega trga, sta Delova novinarka Pia Prezelj in urednik kulturnih strani Andrej Predin na klepet povabila tri mlade ustvarjalce, Benjamina Zajca, Evo Ule in Nežo Kokol, kandidate prejšnjih sezon za nagrado mlado pero: tudi v letošnji, že tretji sezoni rubrike Mlado pero, ki v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, v Delu predstavlja mlade pisce in spodbuja prisotnost literature mlajših generacij v slovenski publicistiki, se je predstavilo osem avtoric in avtorjev ter osem literarnih kritikov; zmagovalca, enega od avtorjev in enega od kritikov, bodo razglasili 23. junija na Rožniku ob slovesni podelitvi Delove nagrade za roman leta kresnik.

3. sezona projekta Mlado pero

»Projekt Mlado pero je trenutno v svoji tretji sezoni, iz leta v leto je bolj prepoznaven,« je zadovoljno povedal Predin. »Številni sodelujoči pisci in kritiki so vmes prišli do svoje prve knjižne izdaje ali pa so se uveljavili kot kritiki in moderatorji literarnih dogodkov, nekateri celo kot uredniki. Prav tako se je literarna scena prebudila in spoznala, da gre pri literaturi mladih za področje, ki potrebuje dodatno pozornost in tudi sredstva. Lani je projekt prerasel v vsakoletno denarno nagrado, ki jo podarimo v sklopu osrednje slovenske literarne nagrade kresnik. Prvi kriterij je seveda kakovost pisanja, projekt vodi novinarka Dela in pisateljica Pia Prezelj, ki odlično pozna mlajšo generacijo piscev, saj je tudi sama dejavna na tem področju in ima odličen pregled.«

Pogovarjali so se o mladih in njihovem literarnem ustvarjanju, z leve: Benjamin Zajc, Pia Prezelj, Eva Ule, Neža Kokol in Andrej Predin.

Legendarni kiosk je obiskovalcem ponujal izvode številnih Delovih edicij.

Med stojnicami, bogato založenimi z leposlovnimi deli, strokovnimi priročniki in tudi številnimi izvodi Delovih edicij, je vse popoldne mrgolelo vedoželjnih in ljubiteljev branja, ki so podprli plemenito zamisel o širjenju bralne kulture in obenem trajnostno naravnanost družbe, Delo pa je pri izvedbi projekta združilo moči z Javnim zavodom Mladi zmaji. Veliko pozornosti je pritegnila tudi nedavna pridobitev medijske hiše, znameniti kiosk, kjer so si lahko novinarskega čtiva željni brezplačno nabrali različne edicije. Za glasbeno popestritev je poskrbel didžej Rekordman.

Knjižna tržnica-mlado pero, Kios Delo, 9-6-2023