Pred covidom je imel le blago astmo, zdaj so mu v UKC presadili pljuča

Nekateri ljudje se z virusom sars-cov-2 okužijo, a ne razvijejo klasičnih simptomov. Spet druge skupine ljudi so nagnjene k težjemu poteku covida 19. Obstajajo statistični podatki, ki pravijo, kdo so izpostavljene skupine, kljub temu pa se najdejo izjeme. Tako so v UKC Ljubljana imeli okuženega bolnika, ki so mu pljuča zaradi covida 19 dokončno odpovedala. 34-letni mož in oče je imel, preden je zbolel, le blago astmo, sicer pa je bil popolnoma zdrav. Tudi kadil ni. A potek bolezni je bil pri njem izredno hud. V noči na 11. december mu je tako ekipa UKC Ljubljana v 10 ur trajajočem posegu presadila pljuča. Presajena pljuča dobro delujejo, bolnikovo stanje v centru za intenzivno terapijo pa je stabilno.



»To je bila prva presaditev pljuč zaradi posledic covida 19 v Sloveniji in ena izmed približno 10 doslej na svetu,« je povedal predstojnik KO za torakalno kirurgijo Tomaž Štupnik. Ekipa UKC Ljubljana je sicer letos opravila že 16 presaditev pljuč. Začelo se je s kašljem in temperaturo Pri 34-letniku se je bolezen začela konec oktobra s kašljem in temperaturo. Po približno tednu dni so se pojavile še težave z dihanjem, ki so hitro napredovale. Najprej so ga zdravili v eni od regionalnih bolnišnic, vendar klasično zdravljenje z umetno ventilacijo (umetnim predihavanjem) ni bilo uspešno, zato je bil premeščen v UKC Ljubljana. »Po 10 dneh zdravljenja in mehanske ventilacije so pljuča povsem odpovedala, zato so ga morali v Centru za intenzivno interno terapijo UKC Ljubljana priključiti na napravo za zunajtelesno membransko oksigenacijo (angl. extracorporeal membrane oxygenation – ECMO), s katero so preko zunajtelesne črpalke črpali kri iz telesa in jo nasičeno s kisikom vračali nazaj v telo,« pojasnjuje Štupnik. Če odpove zdravljenje z umetnim predihavanjem, je to edini način s katerim lahko vzdržujejo življenje. Skoraj mesec dni je bil pacient popolnoma odvisen od zunajtelesnega obtoka, nato pa je k sreči dočakal presaditev pljuč.



»Covid še vedno velja za pretežno bolezen starejših, vendar lahko prizadene tudi mlajše, ravno te, ki so kandidati za zunajtelesni krvni obtok. dobivamo v bolnišnico. Tako da vidimo tudi skrito plat covida, saj lahko ta bolezen pripelje do uničenja pljuč tudi pri mlajših bolnikih,« je povedal Marko Noč, vodja KO za intenzivno interno medicino Poškodbe pljuč Iz UKC Ljubljana še dodajajo, da covid 19 povzroči pljučnico pri več kot polovici bolnikov, pri nekaterih bolnikih pa so pljuča tako hudo bolna, da potrebujejo dodatni kisik ali celo mehanično ventilacijo: »Prizadeti deli pljuč si lahko po okužbi povsem opomorejo ali pa ostanejo trajno uničeni. Večina ljudi ima v pljučih dovolj rezerve, da lahko preživi tudi zgolj s polovico pljuč, vendar pa se zmanjšanje pljučne funkcije vedno pokaže z zmanjšano telesno zmogljivostjo, npr. pri športnih aktivnostih, hoji navkreber, vzpenjanju po stopnicah ipd.« V nekaterih primerih pa lahko pljučnica covid 19 nepovratno uniči celotna pljuča. Štupnik pojasnjuje: »Temu pravimo dokončna odpoved pljuč, bolnika pa lahko reši le presaditev pljuč darovalca.«