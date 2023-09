Pred božičem ostali brez strehe nad glavo (FOTO)

V Sloveniji nam je solidarnost zelo blizu, kar potrjuje tudi naš Krambergerjev sklad, prek katerega mnogo posameznikom in družinam vsaj malo olajšamo življenje. Tako ste številni bralci pomagali tudi družini Kralj iz Prlekije, ki je tik pred lanskim božičem v požaru ostala brez strehe nad glavo. Ogenj je dodobra uničil dvostanovanjsko hišo dveh družin Kraljevih, kjer v enem gospodinjstvu skupaj živita 81-letna Angela Kralj in njen sin, 46-letni Marjan, v drugem pa dve leti starejši sin Srečko s partnerico in dvema mladoletnima otrokoma.

Ogenj je zajel vse, tudi podstrešje. FOTO: Osebni arhiv

Šesterici so mnogi priskočili na pomoč in hiša je zdaj kot nova, treba bo urediti samo še zunanjo fasado in Kraljevi bodo spet na konju, kot nam je povedala invalidna Angela, hvaležna vsem, ki so jim v najtežjih trenutkih v življenju zagotovili takšno ali drugačno pomoč. In kmalu so bili Kraljevi spet pod lastno streho. »Hvala vsem, seveda tudi bralcem Slovenskih novic, ki ste si odtrgali od lastnih ust in nam pomagali, da spet zaživimo kot normalni ljudje. Res nam je bilo hudo, a ob nas so bili ljudje, ki so bili pripravljeni pomagati, najprej gasilci, sosedje, sorodniki in na koncu znani in neznani od blizu in daleč,« nam je ob predaji bona Krambergerjevega sklada povedala Angela, ki dodaja, da je zdaj treba urediti še fasado in nato bo spet vse tako, kot je bilo nekoč.

Takoj po požaru so na pomoč prihiteli gasilci, sosedje in prijatelji, saj so Kraljevi v zimi ostali brez strehe nad glavo. FOTO: Osebni arhiv

Zagorel razdelilnik

Zgodilo se je v lepi vasici Senešci pri Veliki Nedelji v občini Ormož v nedeljo, 18. decembra lani, ko so verniki prižgali četrto svečko na adventnih venčkih. Ko so se nekateri od približno 220 prebivalcev vasi že odpravili pod tople odeje, so z vseh strani nočno tišino skalili tuleči alarmi. In že kmalu zatem so proti dvostanovanjski hiši na naslovu Senešci 10, iz vseh okoliških krajev hiteli prostovoljni gasilci, več deset jih je prišlo iz sedmih sosednjih društev. Požar, ki je v tistih mrzlih predprazničnih dneh uničil domovanje dvema družinama, je bil obsežen, a takrat še ni bilo znano, kaj ga je zakrivilo. Šestim ljudem je življenje obrnil na glavo, družina je tik pred prazniki ostala brez strehe nad glavo. Pozneje smo izvedeli, da ni bil posledica namernega oziroma kaznivega dejanja, saj je zagorelo na razdelilniku, v katerega sta bila vklopljena polnilnika mobilnega telefona in slušalk, premoženjska škoda, ki je nastala v požaru, pa je po nestrokovni oceni znašala okoli 70 tisočakov.

Od strehe ni ostalo nič, a zdaj je že vse sanirano. FOTO: Osebni arhiv

Pomembno vlogo pri gašenju in sanaciji je imel Branko Kralj, vnuk in nečak, na sliki z družino. FOTO: Osebni arhiv

Vsekakor zajeten znesek, ki si ga Kraljevi nikakor niso mogli privoščiti. Pozneje se je še izkazalo, da je bila škoda še obsežnejša, saj so bile vse stene prepite z vodo, povsem uničen pa je bil mansardni del s štirimi sobami in dvema kopalnicama, pred požarom povsem prenovljen in sodobno opremljen. Tam so živeli štirje. Najprej je bilo treba urediti novo ostrešje, v skupni izmeri 270 kvadratnih metrov, tako da so Kraljevi potrebovali še izdatnejšo pomoč, tako v delu in gradbenih materialih, lesu za ostrešje, strešnike, električni material ... Zgorela so tudi vsa okna, večina vrat ipd. Takoj po žalostnem dogodku so za pomoč zaprosili vse ljudi dobre volje ter zlasti obrtnike, podjetnike in druge gospodarske družbe. Občutno jim je pomagal ormoški Rdeči križ, ki je začel zbirati tudi finančno pomoč, že nekaj ur po uničujočem požaru pa je pogorišče obiskal ormoški župan Danijel Vrbnjak, ki je družini do sanacije doma ponudil občinsko stanovanje. Prav tako je Komunala Ormož ponudila ustrezne službe za odvoz odpadkov s pogorišča, izkazali so se številni sosedje in seveda domači gasilci, sodelovali pa ste tudi bralci Slovenskih novic in Krambergerjev sklad.

Pomagal nečak gasilec

Domači, ki so bili med požarom v posteljah, so še vedno v šoku, zlasti babica Angela, ki se je zahvalila županu za ponujeno stanovanje, a se je raje odpravila k hčerki. Lanskih božičnih praznikov pa gotovo ne bo nikoli pozabila. Enako tudi njena sinova Marjan in Srečko, Srečkova partnerica in njuna otroka. Tudi drugi so županu hvaležno zavrnili ponudbo, saj upajo v čimprejšnjo ureditev domače hiše, do takrat pa bodo živeli pri nečakih. Nečak in vnuk Branko Kralj, ki je že od svojega sedmega leta gasilec in je v zadnjih letih nesebično pomagal mnogo družinam, je bil med prvimi na pogorišču in je rešil vsaj zdravila in dokumente domačih.

Angela in sin Marjan sta hvaležna bralcem Slovenskih novic, da so jim pomagali. FOTO: Oste Bakal

Prav tako je skupaj s stricema že takoj, ko so pogasili požar, organiziral pospravljanje pogorišča in rušenje zgorelega ostrešja. Kot nam je povedal, so s partnerico Matejo Pleh in preostalimi družinskimi člani veseli, da se ni vse skupaj končalo tragično, tako pa sta se le strica nekoliko opekla po rokah in glavi. »Na srečo ni bila potrebna hospitalizacija, oba strica pa sta bila v bolnišnici na kontroli in prevezah,« je v imenu družine povedal Branko. »Moram povedati, da smo vsi zelo hvaležni gasilcem, sosedom, prijateljem in vsem drugim, ki so nam pomagali sanirati pogorišče in odstraniti vse, kar se je ob požaru nabralo. Najhujši del celotne zadeve je bilo zagotoviti potrebna finančna sredstva, gradbeni materiali, les, delovno silo ... Na srečo nismo ostali sami in zdaj je spet lepše.«

Nepopisno žalostno je, ko ljudje ostanejo brez vsega, na srečo pa lahko v Sloveniji vedno računamo na pomoč srčnih ljudi.

Hiša je zdaj lepo sanirana, treba je urediti le še del fasade in podstrešje. FOTO: Oste Bakal