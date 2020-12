Pred 30 leti smo odločali o odcepitvi od Jugoslavije

Mineva 30 let od plebiscita, na katerem smo se Slovenci odločali o odcepitvi od Jugoslavije in samostojni državi Sloveniji. Na njem se je velika večina volivcev izrekla za samostojnost. Državna proslava bo v obliki TV-oddaje in jo bo predvajala TV Slovenija. Slavnostni govornik bo premier Janez Janša. DZ pa se bo pred tem sestal na slavnostni seji.



Konec 80. let prejšnjega stoletja so se namreč v Sloveniji, ki je bila takrat del Jugoslavije, začele težnje za osamosvojitev, ki so pripeljale do večstrankarskih volitev aprila 1990. Na njih je zmagala koalicija Demos, ki je nato delno tudi v dogovoru z opozicijo izpeljala ključne korake za osamosvojitev.



O samostojnosti so odločali državljani na plebiscitu, ki je potekal na današnji dan pred 30 leti, tri dni pozneje pa so v takratni skupščini slovesno razglasili rezultate. Plebiscita se je udeležilo 93,2 odstotka volilnih upravičencev, za samostojnost pa jih je glasovalo okoli 95 odstotkov oziroma 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na 26. december, ko so bili razglašeni izidi plebiscita, obeležujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti.



Praznovanje 30. obletnice plebiscita bo zaradi epidemije močno okrnjeno. Ob 20. uri bodo na TV Slovenija 1 predvajali televizijsko oddajo s proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.



Ob 17.30 bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore daroval mašo domovini, ki jo bodo prenašali na youtubovskem kanalu nadškofije. Ob 19. uri bo v parlamentu seja DZ, na kateri bo slavnostna govornica podpredsednica DZ Tina Heferle.