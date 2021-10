Prebudili smo se v ledeno jutro, preverite, kje je bilo najhladneje

Ste tudi vi danes zjutraj drgnili zaledenele šipe na avtomobilu? Tako kot so napovedali meteorologi, so se temperature danes spustile pod ledišče. Pričakovane najnižje na višini dveh metrov so bile do –1 °C , v alpskih dolinah, ponekod na Bovškem ter mraziščih do –3.

Podatki o temperaturah, izmerjenih ob 8. uri zjutraj, kažejo, da je bilo najhladneje na Kredarici, kjer že nekaj dni vladajo prave polarne razmere. Tokrat so izmerili –9,3 stopinje Celzija.

Po ostalih delih Slovenije pa je bilo najhladneje v Ratečah, kjer so izmerili –5,1 stopinje, in v Kočevju z –4 stopinje Celzija.

V Ljubljani temperature zjutraj niso bile pod ničlo (2,8 stopinje), je pa bilo hladneje v Celju, in sicer –1,3 stopinje.

Precej bolj toplo je bilo na Primorskem, v Portorožu so izmerili 8,5 stopinje.

Najnižje izmerjene temperature. FOTO: Arso

Sončno bo

Danes bo pretežno jasno, megla se bo dopoldne razkrojila. Popoldne se bo oblačnost predvsem v vzhodni polovici Slovenije povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo po večini sončno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije sprva pretežno oblačno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 12 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo večinoma sončno, v soboto v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.