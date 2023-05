Prebivalci Tabora navdušeni nad novo pridobitvijo (FOTO)

V Taboru so ob občinskem prazniku slovesno predali namenu Jurijev trg, ki so ga začeli graditi lani, dokončali pa letos. Tako je postal osrednji prireditveni prostor v kraju, investicijo pa je delno financiral Evropski sklad za regionalni razvoj.

Projekt, katerega skupna vrednost je približno 247.000 evrov, je poleg izgradnje trga in parkirišč vključeval tudi zasaditev dreves, postavitev pitnika, kozolca in makete Tabora, ki si jo obiskovalci lahko ogledajo pod steklenim pokrovom. Posebno skrb so namenili postavitvi urbane opreme, med katero izstopa t. i. pametna klopca z informacijsko točko. Ta omogoča ogled lokalnih in turističnih vsebin Spodnje Savinjske doline na digitalnem zaslonu, prav tako si posameznik lahko napolni mobilni telefon ali preveri delovanje električnega kolesa.

Trak sta slovesno prerezala Peter Cestnik in župan Marko Semprimožnik, desno.

Zrcalo Spodnje Savinjske doline

Slovesna prireditev, ki so jo na začetku malce zmotile dežne kaplje, se je začela s kulturnim programom učencev POŠ Tabor pod mentorskim vodstvom Simone Jan. Zbrane je pozdravila moderatorka prireditve Ksenije Kovče ter pred mikrofon povabila župana Marka Semprimožnika, ki je nagovoru krajanom in gostom povedal: »Veseli me, da smo se zbrali na tem lepem prostoru v središču kraja, da slovesno predamo namenu to pomembno pridobitev. Ureditev tega našega skupnega ambienta za vsakodnevni živžav kot tudi za posebne priložnosti, kot je današnja, je v glavah dolgo tlela kot ideja, se razvijala in nas s sodelovanjem in posluhom mnogo udeležencev pripeljala do dejanske uresničitve. Z ureditvijo Jurijevega trga Tabor ne pridobiva zgolj mesta za srečevanje in druženje, ampak z njim odražamo identiteto celotne Spodnje Savinjske doline, ki se izkazuje skozi sedem vrednot: srčnost, trajnost, zavezanost tradiciji, inovativnost, raznolikost pokrajine in aktivnosti, dostopnost in varnost.«

Blagoslovil ga je župnik Martin Cirar.

Župan se je v nadaljevanju zahvalil občinskemu svetu minule in zdajšnje sestave, sodelavcem v občinski upravi, arhitektu in vodji projekta mag. Blažu Birku, predstavnikom podjetja Tegar, ki je bil izvajalec projekta, nadzorniku Roku Presečniku, predstavnikoma podjetja GHC Projekt, predstavnicam Zavoda za varstvo kulturne dediščine, predstavnikom Razvojne agencije Savinja, domači župniji, župniku Martinu Cirarju in duhovnemu pomočniku dr. Alojzu Pirnatu, župnijskemu pastoralnemu svetu, Škofiji Celje, Romanu Brglezu, Vinku Kosu, Marjanu Žilniku in Janiju Basletu ter vsem drugim neimenovanim, ki so kakor koli pomagali pri uresničitvi.

Posebno skrb so namenili postavitvi urbane opreme.

Novo pridobitev je blagoslovil župnik Cirar, župan Semprimožnik pa je skupaj s Petrom Cestnikom, članom Gospodarskega sveta Župnije sv. Jurij, slavnostno prerezal trak. Uradni del so tako sklenili, vajeti v roke pa so prevzeli članice in člani orkestra Moonllight s Francijem Podbrežnikom na čelu, ki so poskrbeli za pravo glasbeno zabavo. Svoje pa je k prireditvi ob zaključku koncerta pridalo tudi kulinarično razvajanje, za katero so poskrbele članice Društva žena in deklet Občine Tabor.