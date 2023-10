Prebivalcem Strug Šefic sporočil: »Plaz je zelo nevaren, ne izključujejo možnosti, da se sproži«

Ministrstvo za naravne vire in prostor je po zadnjih podatkih občinam, ki so jih prizadele avgustovsko poplave, do sedaj skupno nakazalo za 153,8 milijona evrov predplačil. Zadnje izplačilo v višini 16,9 milijona evrov so izvedli danes, med prejemniki so tudi občine v Savinjski dolini, ki jih bo v soboto obiskala vlada.