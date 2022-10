Predsedniški kandidati predstavili boljše polovice, Kordiš poskrbel za rahel šok (FOTO)

Na sklepnem soočenju pred nedeljskimi volitvami za predsednika republike RTV Slovenija gosti sedem kandidatk in kandidatov, ki razpravljalo o aktualnih temah, ki se navezujejo na predsedniško funkcijo: Milana Brgleza, Anžeta Logarja, Janeza Ciglerja Kralja, Miho Kordiša, Natašo Pirc Musar, Vladimirja Prebiliča in Sabino Senčar.

Kot smo izvedeli, je predsedniški kandidat in aktualni kočevski župan Vladimir Prebilič je danes vložil kandidaturo za župana občine Kočevje, je potrdil v nocojšnjem soočenju predsedniških kandidatov na Televiziji Slovenija. A, kot pravi, to ne pomeni, da je nad predsedniško tekmo že obupal. Kot je pojasnil, se je pred vložitvijo kandidature o tem temeljito pogovoril s svojo listo. »To ne pomeni, da bom v čemerkoli zmanjšal svojo participacijo v predsedniški tekmi,« je poudaril.

Golobova izjava

Voditeljica je uvodoma izpostavila izjavo premiera Robert Golob, ki je ob predstavitvi kandidature Brgleza dejal, da razbijanje leve sredine na oblast pripelje avtoritarce, in da nekateri zelo zreli ljudje, tega še ne vedno ne dojamejo, s čimer je mislil na podporo, ki sta jo kandidatki Pirc Musar izrekla dva nekdanja predsednika države. Slednja je glede izjave dejala, da ji je žal da se na predsedniško funkcijo gleda kot na tisto, ki bi morala ujeti v stranke in strankokracijo, Brglez, kandidat strank SD in Svoboda, premierjeve izjave ni komentiral in se je obema strankama zahvalil za podporo.

Obešanje zastave

»Rdečo zastavo za 1. maj,« je na vprašanje, ali v času praznikov na svojem domu izpobesijo slovensko zastavo, odgovoril Kordiš in pojasnil, da slovenske države ne izobeša, ker se država izkazuje kot zelo mačehovska do svojih državljank in državljanov. Ostalim kandidatom pred domom ob večjih praznikih visi slovenska zastava.

Sedmerica kandidatov ima za nagovarjanje volivcev čas še do petka do polnoči, ko se bo iztekla uradna volilna kampanja in bo nastopil volilni molk.

Vojna v Ukrajini

Premierju Golobu sta nedavno kot prvopodpisana Spomenka Hribar in Aurelio Juri poslala odprto pismo, ki poziva naj Nato ali EU v Moskvo napotita pogajalsko delegacijo in dodala, da čemur smo priča zdaj, je popolna kontinuiteta politike sedanje vlade z Janševo. Mnenja so bila deljena, Senčarjeva se strinjam se s pismom, tudi Kordiš podpira vsebino pisma v celoti in se sprašuje, zakaj mu vlade Slovenije niso sledile že zdavnaj. Logar pa recimo podpira vlado RS in zunanjo ministrico, da vztrajata pri skupni evropski politiki. »Ukrajina se bori za mir vseh nas, če se ne bi uprla in branila, se Putin ne bi ustavil samo pri Ukrajini ampak bi še bolj ogrozil celotno Evropo, morda tudi nas,« pa meni Cigler Kralj.

O nizkih plačah

Logar je dejal, da za nobeno funkcijo ni prišel zaradi plače, ampak zaradi tega, kaj lahko naredi. Brglez pa je dejal, da bo v primeru izvolitve za predsednika republike prejemal nižjo plačo kot jo prejema kot evropski poslanec. Tudi Kordiš je recimo poudaril, da se je treba najprej posvetiti najnižjim plačam. Pirc Musar pa sploh ni vedela, kakšna je plača predsednike republike in da ne kandidira zaradi plače.