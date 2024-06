Prebilič najbolj priljubljeni politik v Sloveniji! Vesna prehitela Levico

Dosedanji kočevski župan Vladimir Prebilič, ki je bil na listi stranke Vesna izvoljen za poslanca v Evropskem parlamentu, se je v anketi Mediane za POP TV zavihtel na vrh lestvice priljubljenosti politikov. Med strankami SDS še naprej vodi pred Gibanjem Svoboda, zunajparlamentarna Vesna se je zavihtela na peto mesto.

Vlada premierja Roberta Goloba je, sodeč po tokratni anketi, rahlo popravila vtis med volivci. Podpira jo 34,4 odstotka vprašanih, maja je bil ta delež nekaj manj kot tretjinski. Podpore medtem ne uživa pri 47,8 odstotka vprašanih, maja je ta delež presegal polovico.

Med strankami sta svoj položaj še okrepili največji, SDS in Gibanje Svoboda. Največjo opozicijsko stranko bi, če bi bile volitve danes, volilo 21,8 odstotka vprašanih, maja je bilo takšnih 18,8 odstotka. Največji koalicijski in parlamentarni stranki se je medtem podpora dvignila s 15,3 odstotka na 17,6 odstotka.

Do tretje NSi, ki je s 5,6 odstotka ohranila majsko podporo, je nato dolg razkorak. Na četrtem mestu so koalicijski socialdemokrati, ki jim je podpora padla s 6,3 odstotka na 5,0 odstotka in so tako zamenjali položaj z manjšo izmed opozicijskih strank.

Desetina ne bi podprla nobene stranke

Uspeh na volitvah v Evropski parlament, na katerih je z Vladimirjem Prebiličem dobila en mandat slovenskega poslanca v Evropskem parlamentu, je zunajparlamentarno stranko Vesna dvignil med prvih pet strank. Če bi bile volitve danes, bi jo volilo 4,1 odstotka vprašanih, maja je bilo takšnih 3,2 odstotka.

Vesna je tako prehitela koalicijsko Levico, ki bi jo volilo 3,7 odstotka vprašanih (maja 3,2 odstotka). Opazen je tudi skok zunajparlamentarne SLS, ki je z nosilcem liste Petrom Gregorčičem za malo zgrešila mandat v Evropskem parlamentu. Svoj glas bi ji dalo 3,3 odstotka vprašanih, maja je bilo takšnih le 1,0 odstotka.

Četrtino podpore je medtem izgubila zunajparlamentarna Resni.ca, ki bi jo tokrat po majskih 4,1 odstotka volilo 3,1 odstotka vprašanih. Ostalim strankam bi pripadlo 8,6 odstotka glasov vprašanih, precej pa se je zmanjšal delež tistih, ki ne vedo, koga bi volili. Tokrat je takšnih 15,6 odstotka, maja jih je bilo 21,8 odstotka. Da ne bi podprli nobene od strank, jih je podobno kot maja odgovorila približno desetina.

Janša na 18. mestu

Še bolj so rezultati evropskih volitev premešali lestvico priljubljenosti med politiki. V lokalnem okolju priljubljeni Prebilič se je tako zavihtel na prvo mesto tudi med politiki na državni ravni. Tesno za njim je na drugem mestu dlje časa najbolj priljubljena predsednica republike Nataša Pirc Musar, na tretjem mestu pa predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han.

Četrti je poslanec SDS Anže Logar, ki mu je ob možnosti izključitve iz članstva SDS priljubljenost malenkost narasla, prvo peterico pa zaključuje finančni minister Klemen Boštjančič. Mediana je sicer tokrat preverjala priljubljenost vseh izvoljenih slovenskih poslancev v Evropski parlament. Od šestega do osmega mesta so se zvrstili Romana Tomc, Irena Joveva in Matjaž Nemec, deseterico najbolj priljubljenih pa je zaključila Zala Tomašič. Pred njo se je znašla še predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Zala Tomašič. FOTO: Sta Delo

Predsednik NSi Matej Tonin, prav tako izvoljen za evropskega poslanca, je na 11. mestu. Premier Robert Golob je na 15. mestu, predsednik SDS Janez Janša na 18., novi evropski poslanec Branko Grims pa na zadnjem 20. mestu.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 18. in 20. junijem na reprezentativnem vzorcu 804 polnoletnih prebivalcev Slovenije.