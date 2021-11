Preberite, kaj se nam lahko zgodi do leta 2030

Zadnja leta veliko govorimo in beremo o podnebnih spremembah in o tem, da je treba narediti nekaj tukaj in zdaj. Kako se čutijo podnebne spremembe že danes?

»Zaradi globalnega segrevanja se povsod po svetu tali led in zmanjšuje se snežna odeja. V polarnih območjih se odmrzuje permafrost. Dviguje se gladina svetovnih morij in vse pogostejše so poplave obalnih območij. Povečuje se pogostost ekstremnih vremenskih dogodkov, kot so suše, poplave in neurja,« pojasnjuje Renata Karba iz ustanove Umanotera – Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Njihov glavni cilj je spremljanje novih trendov, uveljavljanje trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah in vzpostavljanje ravnotežja med človekom in okoljem. Vključeni so v številne dejavnosti, aktivno sodelujejo tudi pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega glavni cilj je prehod Slovenije v nizkoogljično družbo.

