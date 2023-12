Veliko je krajev v Zgornji Savinjski dolini, ki so po skoraj petih mesecih od ujme še vedno razdejani. Med njimi je tudi Trbiž pri Ljubnem. Dve hiši je plaz odnesel že avgusta, druge v zaselku zaradi pobočja, ki še vedno drsi, niso več varne za bivanje. Med njimi je tudi hiša družine Tadeja Lipovda in Neže Krivec. Čeprav še vedno stoji in so stvari iz hiše lahko rešili, saj bivalni del ni bil uničen, je njihovega bivanja v Trbižu konec. Prazniki bodo tako precej drugačni in bolj žalostni. Kam bodo postavili smrečico in jaslice v hiši nizozemskega para, kjer lahko ostanejo do maja, se ob našem...