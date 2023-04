Prazniki so pred vrati: trgovine bodo več dni zaprte

V naslednjih dneh nas čakajo trije dela prosti dnevi, kar pomeni, da bodo tudi trgovine zaprte. Prvi praznik bo že v četrtek, 27. aprila, ko praznujemo dan upora proti okupatorju, sledita še praznika dela v ponedeljek in torek 1. in 2. maja. Praznično bo tudi v trgovinah, saj bodo imele praznični delovni čas - zaprte bodo.

To pomeni, da boste lahko nakupe opravili le še danes, v sredo, petek in soboto. Po soboti pa bo sledilo tridnevno zaprtje vključno do torka, 2. maja, zaradi praznikov. Trgovci zato v petek in soboto pričakujejo večjo gnečo.