Društvo za ohranjanje dediščine z Gradeža vabi na tradicionalno prireditev Praznik suhega sadja, ki bo v nedeljo, 18. septembra, od 12. ure naprej.

»Ob prazniku bomo ponudili na ogled ohranjene dediščine vasi, prikaz starih podeželskih obrti, pester program nastopajočih, ki ohranjajo kulturno dediščino, bogato tržnico z domačimi izdelki, okusno gradeško kulinariko, gobarsko razstavo, delavnice in igre za otroke, srečelov s samimi polnimi dobitki in veselico z ansamblom,« je sporočil Lojze Senčar, predsednik Društva za ohranjanje dediščine Gradež.

V sušilnici, ki so jo uredili leta 1938, še danes sušijo sadje.

»Že ob 9. uri pa vas vabimo na Pohod po Trubarjevi rojstni fari. Odhod je izpred Doma krajanov na Turjaku, poteka pa po učni gozdni poti do Trubarjeve domačije, kjer boste izvedeli marsikaj zanimivega iz življenja očeta slovenske književnosti, v nadaljevanju do cerkve sv. Kancijana v Škocjanu, kjer je bil Trubar krščen, in se konča na prireditvi na Gradežu. Traja približno tri ure, primeren je za vse starosti.«

Gradež je danes znan predvsem po najbolj ohranjeni sušilnici sadja, ki so jo uredili leta 1938, potem ko je turjaško sadjarsko in vrtnarsko društvo poskrbelo za zasaditev sadovnjakov. V njej še danes sušijo sadje in skrbijo za oživljanje te stavbne in kulturne dediščine.