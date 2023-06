Praznik slavijo na Trdinov rojstni dan (FOTO)

Mengšani občinski praznik slavijo na rojstni dan domačina in pisatelja Janeza Trdine, ki se je rodil 29. maja 1830. V domačem kulturnem domu so tudi letos podelili občinska priznanja, poleg Mengeške godbe, ki je obiskovalce popeljala v praznični večer, so na odru kulturnega doma nastopili skupini Kulturnega društva Mihaelov sejem, Harmonikarski orkester pod vodstvom Roberta Stoparja in Sejmarji, ki jih vodi orgličar Marjan Urbanija.

Mengeška godba je poskrbela za uvod v občinski praznik.

Znak občine Mengeš je prejela dr. Gabrijela Kovač Mohar.

»Občina je kraj, kjer se ljudje lahko povezujemo, je prostor, kjer se poznamo, si prijazno pokimamo v pozdrav, ko se srečamo na ulici, in si pomagamo, kadar je to potrebno,« je v uvodu dejala voditeljica večera Saša Einsiedler. »Smo ljudje, ki smo nad vsem, kar se dogaja po svetu, smo tukaj in zdaj, skupaj, v želji, da prijazno sobivamo. No, da čas hitro beži, bi verjetno lahko potrdila tudi današnja prejemnika znaka občine Mengeš, pa še kdo od prejemnikov priznanj za posebne dosežke. Pomembno je, kakšno vrednost damo času, v katerem živimo. Vsakdo med nami nosi v sebi določene talente, darove in včasih ti samo čakajo, da lahko zaživijo, da jim damo priložnost in s tem bogatimo sebe ter ljudi okrog nas.«

1154. se je kraj prvič pojavil v pisnih virih, in sicer kot Meingosburg.

V uvodnem nagovoru je mengeški župan Bogo Ropotar opomnil na vrednote, ki jih je izpostavljal že sam Trdina in ki so še danes ključnega pomena. Obudil je spomine na tiste čase, navade, ki so jih imeli Mengšani, izpostavil je tudi nekdanja poimenovanja Mengša, ki se je v pisnih virih prvič pojavil kot Meingosburg, in sicer že v letu 1154. Vse v njegovem nagovoru je izviralo iz dejstva, da je Mengeš dobro osnovan, na trdih temeljih postavljen kraj, ki že stoletja izstopa po svojem kulturnem, političnem, gospodarskem, seveda tudi društvenem delovanju.

Narodna zavest

Pred podelitvijo priznanj so se spomnili tudi pisatelja, ki je svoje korenine pognal prav v Mengšu pred natanko 193 leti. Iz Spominov na Janeza Trdino, ki jih je v Ljubljanskem zvonu 1913. zapisal Aleksander Hudovernik – brali so jih Marjanca Lavrič, Frančiška Kurtovič in Matjaž Repnik –, smo lahko slišali: »Bilo je dne 28. majnika 1905, ko se nas je napotila četvorica v Novo mesto pozdravit pisatelja Janeza Trdino, na preddan njegove petinsedemdesetletnice. Poznal sem ga kot nekdanji novomeški dijak dolgo vrsto let ter se seznanil ž njim, ko sem na novomeški gimnaziji obiskoval tretji razred. Četudi je bil mož samotar, vendar je bil velik prijatelj slovenske učeče se mladine. Z dijaki, ki so se mu približali, je rad občeval, jim posojeval knjige, govoril ž njimi o slovenski in slovanski zemlji ter jih prepričevalno navduševal za slovensko stvar. Mladenič, ki je pod njegovim vodstvom začel spoznavati svoj narod in Slovane, se je za vse življenje utrdil v značajnosti in narodni zavesti.«

Župan Bogo Ropotar je zlato priznanje podelil Francu Hribarju.

Župan je nato podelil letošnja priznanja. Znak občine je prejela dr. Gabrijela Kovač Mohar, ki je več kot 30 let skrbela za zdravje prebivalk in prebivalcev, vedno je prisluhnila njihovim izzivom, se zavzemala za optimalno rešitev, svoje delo pa je opravljala s srcem. Bila je predana svojim pacientom, čeprav si je prvotno zamišljala kariero v raziskovanju, a si danes drugačne narave dela sploh ne more zamišljati. Znak občine je prejel tudi Dimitrij Lederer, član Mengeške godbe od leta 1993, njen kapelnik pa od leta 2008.

Bronasto priznanje občine je dobil Mirsad Kličić - Cuc, ki opravlja delo tajnika v Športnem društvu Loka pri Mengšu od leta 2007. Čeprav posebej ne izstopa, saj ga odlikuje premišljen in umirjen nastop, je nepogrešljiv nosilni člen v športnem življenju društva in zgled preudarjenosti ob zahtevnih situacijah. Srebrno priznanje občine so podelili Matjažu Anžlovarju - Anžiju iz Loke, ki je eden od ustanovnih članov Športnega društva Loka pri Mengšu, ki deluje od 1999. Vztrajno in zvesto vodi društvo že 24. leto in krmari skozi različne izzive sodobnega časa. Zlato priznanje občine je prejel Franc Hribar, ki se je v PGD Topole včlanil že kot pionir v letu 1968. Prek mladinskih vrst je prerasel v člansko, v kateri aktivno deluje še danes, prav tako v sklopu Gasilske zveze Mengeš, aktiven pa je bil tudi v gasilski regiji Ljubljana III. Kot občinski svetnik že dolga leta aktivno deluje v lokalni samoupravi.

Nastop Harmonikarskega orkestra KD Mihaelov sejem

Brez glasbe v Mengšu ne gre, saj je upravičeno evropsko glasbeno središče, tako po številu izvajalcev kot tudi po številu izdelovalcev glasbil. Mengeški praznični večer sta s koncertom sklenili obe skupini Kulturnega društva Mihaelov sejem, Harmonikarski orkester in Sejmarji.