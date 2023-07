Praznik na vasi navdušil s poticami (FOTO)

Ob 17. prazniku občine Videm se je zvrstilo veliko prireditev in dogodkov, med njimi tudi izjemna dvodnevna razstava v Vaškem domu Lancova vas. Številni obiskovalci z vseh vetrov so si namreč lahko napasli oči (pa tudi razveselili brbončice) na več sto različnih izdelkih. Društvo podeželskih žena in deklet Lancova vas, ki ga vodita predsednica Jožica Maroh in podpredsednica Danica Vidovič, je namreč pripravilo razstavo ročnih del in še enkrat se je potrdilo, da imajo članice veliko domišljije, obenem pa so tudi kulinarične mojstrice.

Sposobne so ustvariti vse, kar si zamislijo, sploh če imajo ob sebi mentorja, kot sta Zvonko in Verena Mikša iz Dornave. In čeprav so bile vse stvaritve naravnost čudovite, so bile tudi tokrat v ospredju 4. razstave Praznik na vasi v Lancovi vasi potice. Na ogled, večina pa tudi za pokušino, je bilo kar 70 različnih vzorcev najpomembnejše slovenske slaščice vseh slaščic. Članice DPŽD Lancova vas so lahko upravičeno ponosne na svoje kraljice sladic, kot mnogi pravijo tej kulinarični posebnosti, pestra razstava pa je tudi žetev sadov opravljenega, nič kaj enostavnega dela.

Njihova domišljija je brezmejna. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Ohranjajo dediščino

Od odprtju, ki so se ga udeležili številni obiskovalci, so pod lipo ob vaškem domu pripravili krajši priložnostni program, ki ga je vodila članica društva Bojana Mlakar, prva na vrsti pa je bila najmlajša članica društva Eva Vidovič Malek, ki je zapela slovensko himno. Lancova vas se lahko pohvali z bogato kulturno dediščino, ki jo za zanamce skoraj štiri desetletja ohranja tudi tamkajšnje folklorno društvo; njihove pevke, ki jih vodi Irena Sitar, so predstavile nekaj ljudskih pesmi. Članicam DPŽD Lancova vas je za dobro delo in čudovito razstavo čestital slavnostni govornik, župan občine Videm, Brane Kolednik, ki se jim je hkrati zahvalil za ohranjanje bogate domače kulturne dediščine. Vse prisotne in zlasti razstavljene izdelke je blagoslovil župnik pri sv. Družini na Selih, pater Klemen Slapšak, ki je podobno kot župan in še nekateri gostje prejel unikatno darilce v zahvalo za pomoč in podporo pri razvoju in delovanju društva.

Obiskovalci so lahko tudi okusili številne vrste potice.

Pred odprtjem razstave, kjer sta trak prerezala Marohova in Kolednik, nam je Mlakarjeva predstavila samo društvo. Zamisel za razstavo, ki so jo poimenovali Praznik na vasi v Lancovi vasi, se je porodila predsednici društva, je pojasnila. V sosednjih društvih so namreč znani po domačih rezancih, jabolčnem zavitku in praženem krompirju, zato je v Lancovi vasi pred tremi leti na razstavi prvič zadišalo po domači potici. »Potica je največja slovenska kulinarična posebnost. Zagotovo je najbolj znana in priljubljena orehova z rozinami. Pridne gospodinje iz Lancove vasi so letos postavile na ogled pa tudi v pokušino kar 70 slanih in predvsem sladkih. Spekle so jih po receptih naših babic, lotile pa so se tudi potic sodobnega časa, z neznačilnimi nadevi. Naša predsednica je leta 2019 ob odprtju razstave dejala, da potica uspe, če je izdelana s potrpežljivostjo in veliko ljubezni,« je med drugim dejala Mlakarjeva.

Tudi cvetje iz krep papirja

V vseh letih delovanja DPŽD Lancova vas so bila poleg kuharskih tečajev v ospredju tudi ročna dela. Že ob ustanovitvi društva leta 2003 so se članice ob večerih zbirale enkrat na teden ter skupaj kvačkale, štrikale in vezle. Tem srečanjem so dodale še praznične delavnice, ko so ob božiču in veliki noči nastajali domiselni in unikatni izdelki, ki so jih članice z veseljem postavile na ogled na različnih razstavah ali pa z njimi okrasile domove ob praznikih. Pred šestimi leti pa so medse povabile priznana mentorja – Zvonka in Vereno Mikša iz Dornave – in od takrat se lahko v društvu pohvalijo s še bolj domiselnimi izdelki in neverjetno ustvarjalno vnemo. Prvo razstavo rož iz krep papirja in drugih izdelkov so članice predstavile leta 2018, ob 15-letnici društva, bogato in odmevno razstavo so pripravile 2019., leto pozneje pa jih je žal onemogočila epidemija.

Kar 70 različnih potic so predstavile podeželske žene in dekleta.

Danes so v društvu toliko bolj veseli in ponosni, da lahko predstavijo, kar so članice ustvarile na številnih ponedeljkovih delavnicah, ko so se zbirale v vaškem domu. Izdelavi najrazličnejših mojstrovin so namenile skoraj 2000 ur prostovoljnega dela. Ko je Slovenija praznovala 30. rojstni dan, so se še posebej izkazale, saj so pod vodstvom mentorjev Zvonka in Verene izdelale unikatno slovensko zastavo iz 600 nageljnov iz krep papirja – v poklon domovini in prazniku občine. Prazniku domovine pa se vsako leto klanjajo tudi z razstavo potic, izvirne slovenske sladice, ki jo je kot zajamčeno tradicionalno posebnost zaščitila tudi Evropska komisija. Pred ogledom enkratne razstave, ob kateri sta potekala tudi bogat srečelov in pokušina sladic, so članice društva darilca podelile mladi Evi Vidovič Malek in pevkam ljudskih pesmi FD Lancova vas, posebne zahvale pa sta bila deležna Zvonko in Verena Mikša, brez katerih verjetno ne bi bilo tako zanimivega dogodka.

Mentorja društva že kar nekaj let prihajata iz Dornave v Lancovo vas in pomagata domačim ženskam. Zvonko je sicer ročnim delom predan že več kot 40 let, dejavneje pa zadnja leta, ko je upokojen. Je tudi nosilec enote žive dediščine – izdelovanje papirnatih rož, ki je od leta 2015 vpisana tudi v Register nesnovne kulturne dediščine.