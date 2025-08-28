V SOBOTO

Praznik lanu in okusov: spomin na starodavno obrt

V Lanišču pripravljajo tudi predstavitev arboretuma dvorca Lisičje.
Fotografija: Ivanka in Janez Skubic sta obudila tradicijo pridelave lanu. Foto: Primož Hieng
Ivanka in Janez Skubic sta obudila tradicijo pridelave lanu. Foto: Primož Hieng

P. H.
28.08.2025 ob 11:00
P. H.
28.08.2025 ob 11:00

Na dvorcu Lisičje v Lanišču 23 v občini Škofljica se bo v soboto ob 15. uri začel praznik lanu in okusov. S tem nadaljujejo tradicijo, ki sta jo leta 2008 obnovila Ivanka in Janez Skubic, ki sta s sovaščani Škofljice in bližnjega Lanišča ob praznovanju 780-letnice prve pisne omembe kraja Lanišče posejala lan, čeprav do tedaj nista imela prav nobenega znanja o tem.

Še v istem letu sta se začela dodatno izobraževati in prva znanja pridobila v Beli krajini pri še redkih pridelovalcih, a vseh skrivnosti pridelave in obdelave lanu jima niso razkrili. Začela sta tako rekoč iz nič, k sreči pa je bila že prva letina posejanega lanu dobra. Imela sta veliko trdne volje, z veseljem pa sta se poglobila v delo in področje pridelave in predelave lanu zelo temeljito raziskovala, se učila in nikoli omahovala.

Obiskovalcem bodo ponudili okuse tega območja.

Ob Prazniku lanu in okusov bodo pripravili delavnice trenja, predenja in tkanja lanu, odtisnili bodo rastline na laneno platno ter prikazali renesančne motive. Pripravljajo še predstavitev arboretuma dvorca Lisičje v očeh baronice in barona, ki ga že v Slavi vojvodine Kranjske opisuje Janez Vajkard Valvasor. V kulturnem programu ob 16.30 bodo nastopili učenci glasbenih šol.

Obiskovalcem bodo ponudili okuse tega območja, in sicer rženi kruh z naravnim kvasom, laneno pico, pico lisičko, kranjsko klobaso, čičerikin namaz, štruklje s suhimi slivami, laneno potico, potico s suhim sadjem, laneni namaz z medom, čokolado z lanom, jabolčni zavitek in pijačo.

Lanišče lan praznik obrt tradicija

