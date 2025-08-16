Praznik je bil res lep: do Marije Aleš in Romana tekla ob petih zjutraj (FOTO)

»Danes bo pa gneča,« je nekaj romarjev, bili so iz okolice Ljubljane, modrovalo nekaj pred sedmo uro zjutraj na parkirišču na Brezjah pred Marijinim svetiščem v narodnem svetišču Marije Pomagaj. Očitno so verni sila resno vzeli napovedi vremenoslovcev, da bo celo v senci tja blizu 35 stopinj, in se ob jutranji zori odpravili na Brezje ob največjem Marijinem prazniku. »Ob petih zjutraj sva startala,« sta nam zaupala zakonca Rozman. Aleš in Romana sta k Mariji na Brezje dobesedno pritekla. »Prihajava iz Loma pod Storžičem, 100 minut sva potrebovala v eno smer,« je nadaljeval Aleš.

»Po navadi sva hodila k deseti maši, tokrat se je segrelo. Ker greva tudi domov peš, sva tokrat bolj zgodnja,« ga je dopolnila žena Romana. »Že moji starši so tako hodili k Mariji, midva pa sva prišla, da se ji pokloniva, doma smo verni,« je pristavil Aleš, potem pa že jemal korak za pot domov. Bil je čas, ko so bili številni še na poti do Marije, drugi pa so že krepčali v senci, ki so jo našli pod gorenjskim soncem.

Ob 5. uri sta startala od doma.

Pridem, da se malce pred Marijo zamislim sama nad sabo.

»Sama se še spomnim, kako smo se iz Cerkelj z vozom vozili na Brezje,« je spomine nekaj pred osmo zjutraj z nami obujala Marija, ki rada pride na Brezje, tokrat v družbi prijateljice Ane, pešačili pa sta iz Naklega. »Pridem, da se malce pred Marijo zamislim sama nad sabo, z Brezij pa grem olajšana,« je priznala Marija, Ana pa nam je razkrila, da so hodili uro in pol. Da radi pridejo, če je le zdravja in moči dovolj.

Na dveh kolesih

Na dveh kolesih so prišli na Gorenjsko Jernej in druščina. »Začeli smo v Ljubljani, startali smo 5.40, en premor smo naredili na poti mimo Smlednika in Kranja. S kolesi smo prvič romali na Brezje k Mariji, da se ji zahvalimo in priporočimo za naprej,« je v imenu kolesarske odprave iz prestolnice pojasnil Jernej. »Pripeljala sva se k Mariji k maši. Spodobi se, da sva tu ob enem od večjih cerkvenih praznikov,« sta nam povedala Nejc in Roman iz Kamnika, na Brezje sta se pripeljala vsak s svojo vespo, 120 kilometrov sta naredila.

Zakonca Sluga sta bila že večkrat deležna Marijine milosti.

»Prišli smo na romanje ter pozdravit Marijo, ki je bila vzeta v nebo,« smo izvedeli od skavtske peterice iz skavtskega Stega Dol-Dolsko 1, njih barve so branili Martin, Marjeta, Petra, Tadej in Mateja. »Mladi smo verni, vera mladih pa je v teh časih še bolj iskrena. Časi so težji,« prizna Martin, ki mu skavtstvo pomaga v teh zahtevnih časih: »Smo velika družina, stopimo skupaj, si pomagamo. Učimo se veščin za življenje, vzgajamo in se trudimo za vzgojo odgovornih ter pristnih kristjanov in državljanov,« pa nam pred glavno mašo še pove skavtinja Marjeta.

Osrednjo mašo je daroval nadškof Stanislav Zore.

Maše ob 10. uri sta se udeležila tudi zakonca Sluga – Ana Marija in Franc, oba z ljubljanskih Fužin. Z Marijo Pomagaj sta tesno povezana, večkrat so bile že uslišane njune prošnje – Marijo pa počastita tudi s pražnjo obleko – narodno nošo. »Na Brezjah bova 11. oktobra praznovala 50 let zakona. Sva pa bila letos poleti gosta pri novomašniku Nicoli Bergomiju v Italiji, kamor naju je povabil. Leta 2023 smo ga gostili v okviru Tezejskega srečanja: bil je tako navdušen, zato naju je v narodnih nošah povabil k sebi. Za darilo sva mu nesla veliko svečo in svečano štolo z brezjansko Marijo,« nam je povedal Franc Sluga, potem pa se je z ženo Ano Marijo pridružil slavnostnemu sprevodu ob začetku osrednje praznične maše, ki jo je pred baziliko Marije Pomagaj daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Potrebujemo pa tudi Marijo na Brezjah, Marijo po naših cerkvah, Marijo po naših domovih, je v pridigi poudaril nadškof Zore.

»Pred Bogom ima vsako človeško telo svoje dostojanstvo. To je pokazal v Marijinem primeru. Zato imajo tudi mrtvi v svetovni vojni to dostojanstvo, četudi ga nihče ni opazil. In to dostojanstvo velja za vsako telo. Vključno z mojim telesom. Naj bo mlado in lepo ali staro in razbrazdano. Ne glede na vse, vsako telo ohranja svoje neodtujljivo dostojanstvo. S kakšno močjo in silo to sporočilo govori tudi našemu času! Kako blaga in kako nespremenljiva je resnica, ki jo razodeva. Človekovo telo ima neodtujljivo dostojanstvo. Ne samo njegovo živo telo, tudi človekovo mrtvo telo ohranja svoje dostojanstvo. Zato nas pretrese, ko žal še vedno slišimo govoriti o kosteh, o premetavanju kosti, ko gre za prizadevanje za spoštljiv in dostojen pokop tistih, ki čakajo pokopa v kostnici v Škofji Loki, in še toliko drugih, ki še vedno čakajo, da bodo smeli pustiti za seboj kraška brezna in rudniške jaške ter najti grob v posvečeni zemlji. Kot sem že rekel, to ponovno ponavljam, dostojen pokop pomeni, da jim vrnemo in priznamo tisto dostojanstvo, poštenje in ljubezen do domovine, ki so jim bili zanikani zaradi opravičevanja zločina, ki se je nad njimi zgodil,« se je v pridigi nadškof Stanislav Zore dotaknil povojnih pobojev.

Kolesarili so iz Ljubljane.

»Namesto da bi ljudi v potrebi in stiski objeli ter jim podarjali čas in bližino, jim bomo dali vrv, s katero bodo končali življenje. Vse to zaradi tega, ker se nam tako zelo smilijo, da bežimo od njih,« pa je nadškof opomnil tudi na nedavno sprejet zakon o prostovoljnem končanju življenja.

Tudi skavti so bili včeraj na Brezjah.

Včerajšnji praznik pa nima le verske dimenzije. Ne le kava, pivo, domači štrudelj in šilce takratkega v bližnjih lokalih, nad obiskom se nismo smeli pritoževati niti v romarskem središču. Babice so kupovale angelčke za svoje vnuke, mlajši par je segal po knjigah, družine so si ogledovale bogato ponudbo jaslic. Šibile so se tudi bližnje stojnice. »Že 25 let prihajam na Brezje. Izdelujem aranžmaje iz suhega cvetja. Iz vsakega cvetja, ki se ga lahko posuši. To je gojeno cvetje, ki ga sama gojim, skrbim zanj, zalivam, okopavam in sušim,« smo izvedeli na stojnici, kjer je aranžmaje prodajala Radomira Antić iz Brežic. Streljaj od nje so Pr´Finžgar prodajali domač golaž, številni verniki pa so v senci sosednjih lokalov kovali plan za nadaljevanje izleta do Bleda, Bohinja in Kranjske Gore. Praznik je bil res lep.