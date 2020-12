Praznični korona ukrepi: med prazniki le z najbližjimi

Kaj prinaša PKP7?

Zajema:

- Enkratni solidarnostni dodatek bodo tako kot v prvem valu prejeli upokojenci z nizkimi pokojninami. Višina bo enaka kot v prvem valu.

- 50 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka otrokom (od 1. do 5. dohodninskega razreda; znesek je na otroka).

- 150 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka za študente.

- 500 evrov izredne pomoči ob rojstvu otroka.

- 100 evrov dodatka za družine s tremi otroki ali 200 evrov dodatka za tiste s štiri in več.

- Enkraten solidarnostni dodatek 150 evrov za nosilce in člane kmetije, starejše od 65 let, ki niso hkrati prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence in katerih obdavčljivi dohodki za 2019 niso presegli 591,20 evra na mesec.

- 200 evrov za zaposlene, ki imajo plačo do višine dveh minimalnih plač (v prvem koronavalu je veljal trikratnik, kar pomeni, da mnogi iz prvega koronavala do tega dodatka tokrat ne bodo upravičeni; minimalna plača 940,58 evra bruto, dvakratnik 1881,16, trikratnik pa 2821,74 evra bruto).

- 2000 evrov prostovoljnim gasilskim društvom.

- Pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih hitrih testov za virus sars-cov-2.

- Sredstva za garancije bančnih kreditov.

Omejeno druženje

Podatki o okužbah in smrtih

V soboto so v Sloveniji ob 2646 testih potrdili 884 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 33,4 odstotka. V bolnišnicah so zdravili 1214 bolnikov s covidom-19, 201 je potreboval intenzivno zdravljenje, v domačo oskrbo so jih odpustili 41. V soboto je umrlo 39 covidnih bolnikov, eden manj kot v petek.

Spet zaprtje trgovin z oblačili in obutvijo

500

evrov bodo prejeli novorojenčki.

»Nekoliko ugodnejša epidemiološka slika v primerjavi s prejšnjim tednom ni posledica nekaterih začasnih predprazničnih sprostitev, temveč zapor v tednu dni prej. V dneh in tednih pred nami se na vsak način izognimo vsem tveganim stikom in stike na splošno omejimo na minimum,« je ob zadnjih podatkih glede koronavirusa na twitterju pozval premierKot je znano, se je vlada, čeprav številke v zvezi s covidom-19 stagnirajo ali pa izjemno počasi upadajo, odločila sprostiti nekatere ukrepe, sprejela pa je tudi načrt ukrepov v času božično-novoletnih praznikov. Ta v primeru stabilne ali izboljšane epidemiološke situacije med prazniki zajema omilitev odloka o omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi, medtem ko ostajata veljavni prepoved zbiranja na javnih površinah, tudi na silvestrovo, in prepoved gibanja v nočnem času.24. in 25. decembra ter v primeru stabilne epidemiološke situacije tudi 31. decembra in 1. januarja 2021 bo veljala možnost stika z osebami iz največ dveh gospodinjstev, maksimalno šest odraslih oseb, na zasebnih površinah. Otroci do 15. leta so iz omejitve izvzeti. 24. decembra od 12. ure do 25. decembra do 20. ure ter 31. decembra od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure za obiske ne bodo veljale omejitve gibanja med občinami in regijami. Dovoljeni bodo torej obiski najbližjih, ne pa tudi množična praznovanja. Vlada je ob tem znova pozvala vse, naj na minimum zmanjšajo stike že v dneh pred božičem in v tednu po novem letu.Vsem, ki se bodo v času praznikov družili s člani drugih gospodinjstev, pa svetujejo, da se po stikih oziroma obiskih samoizolirajo. Vse druge omejitve gibanja ostanejo veljavne – od druženja do prepovedi zbiranja na javnih površinah, tudi na silvestrovo, velja prepoved gibanja v nočnem času in prepoved prodaje in uporabe pirotehnike ter prirejanja ognjemetov.Med prazniki se bo znova zožila dostopna ponudba blaga in storitev. Od 24. decembra do 4. januarja oziroma do 10. januarja, če se epidemiološka situacija ne bo izboljševala, bodo zaprte vse storitvene dejavnosti, pri katerih se ni moč izogniti telesnim stikom, razen izjem, kot so prodajalne z živili, lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošte, dostavne službe, dimnikarske storitve, individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.Vse druge omejitve na področju športa in kulture ter režim na meji ostajajo nespremenjeni. Enako velja za javni prevoz in obvezno namestitev razkuževalnikov rok v večstanovanjskih stavbah.