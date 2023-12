Praznični dnevi brez zvonov: ti bodo očitno tiho še nekaj časa

Kdaj bo italijansko sodišče presekalo gordijski vozel glede treh zvonov na vrhu 33 metrov visokega zvonika cerkve sv. Urha v Dolini pri Trstu, ki so ga že pred tremi leti močno zapletli nekateri tamkajšnji prebivalci? Kot vse kaže, bodo zvonovi, imenovani po sv. Urhu, sv. Martini in blaženi Devici Mariji, tiho še nekaj časa.

»Nepotrebna podaljševanja glede odplembe zvonov so očividna,« so nam odgovorili v tiskovnem uradu dolinske župnije, kjer seveda že nestrpno čakajo na odločitev sodišča. Res prav neverjetno je, kako dolgo brado ima ta zgodba, že vse od avgusta 2019, ko so se v kraju začele pojavljati prve pritožbe o domnevno preglasnem in prepogostem zvonjenju, ki so vodile v kasnejši zaseg zvonov, nikakor ne želi razplesti. Še več. Del te zgodbe nista več niti župnik Klemen Zalar niti načelnik tamkajšnjih orožnikov Denis Burolo.

Tako so zapečatili zvonove. FOTO: Dejan Javornik

Zalar je iz Doline odšel septembra, dva meseca kasneje še Burolo. »Od današnje nedelje Klemen Zalar ni več vaš dušni pastir. Vrača se domov k svoji družini. Priporočamo ga Gospodu. Spomnimo se ga v molitvi. Izkoristimo to obdobje, da bi vsi našli kanček vedrine: vse vas prosim ponižnosti in duha služenja. Nekdo bo moral narediti korak nazaj, nekdo naprej, vsi pa graditi na edinosti, kot nas uči Bog,« je 24. septembra župljanom sporočil tržaški škof Henrik Trevisi.

Primorski dnevnik je še poročal, da iz omenjenega škofovega sporočila ni težko opaziti namiga na razkol, do katerega je v zadnjih letih prišlo med prebivalci Doline in katerega vrhunec je bila prav afera o zvonovih.

Naj zvonijo, a zmerno Dolinčani, zaradi katerih so zvonovi utihnili, ves čas poudarjajo, da želijo le omejiti njihovo zvonjenje. Eden od podpisnikov je za Il Picollo že lani razložil, da je bilo prepogosto zvonjenje nemogoče prenašati in da so želeli z župnikom najti skupni jezik, a zaman.

Storjena je bila krivica

»Odhod gospoda Zalarja nima nobene povezave ali katerega koli vpliva z afero dolinskih zvonov, saj se je gospod Zalar začasno umaknil iz zdravstvenih in osebnih razlogov. In njegovemu umiku navkljub zvonovi ne zvonijo. Domačinov, ki podpirajo dolinske zvonove, je prek večine, saj je pet slovenskih vaških organizacij pod okriljem Krajevnega združenja Dolina zbralo več kot 600 podpisov domačinov. To dokazuje, komu je v Dolini mar za ohranjanje kulturne dediščine in komu je mar le za propagiranje lažnih informacij,« so za Novice poudarili v tiskovnem uradu dolinske župnije.

Velika večina Dolinčanov je za vnovično zvonjenje. FOTO: Dejan Javornik

To, da je moral iz Doline na novo delovno mesto v Trst oditi Burolo, so nekateri prav tako povezovali z afero dolinskih zvonov, a, kot so sredi novembra sporočili njegovi nadrejeni, gre v tem primeru le za redno rotacijo poveljnikov karabinjerske postaje znotraj pokrajinskega poveljstva Trst. Na mesto načelnika dolinskih orožnikov je namesto njega prišel Francesco Melis.

»Mogočni zvonik dolinske župnijske cerkve je še danes edini zvonik v Italiji in Evropi z zaseženimi zgodovinskimi zvonovi in ​​zato tudi za slovesnosti božiča ti ne bodo mogli oznanjati sporočila miru ob rojstvu Odrešenika,« so nam pred prazniki sporočili iz tiskovnega urada dolinske župnije in dodali, da bo odpovedan tudi težko pričakovani nastop kamnogoriških pritrkovalcev na dolinskem zvoniku. S tem bo prekinjena starodavna tradicija, »ki je izraz teritorija in ki predstavlja versko svobodo«.

Na odločitev sodišča nestrpno čakajo. FOTO: Dejan Javornik

»Zanimiv podatek glede razmer zvonjenja v tržaški škofiji je nadškofijski dekret goriške nadškofije,« za Novice izpostavijo v tiskovnem uradu dolinske župnije. Ta med drugim določa, da zvonjenje, ki vabi k bogoslužju, ne sme nikoli preseči treh minut, izjema so le slovesni prazniki, ko ne sme biti zvonjenje daljše od petih minut.

Jakost zvoka pa da mora biti urejena tako, da verniki lahko slišijo bitje zvonov, hkrati pa da ni moteče in da spoštuje okolico, v katero je stavba postavljena. In prav ta dekret, tako Dolinčani, bi bil lahko še najboljša osnova za dokončno rešitev glede zvonjenja v kraju.

»Dejstvo je, da se storjena krivica še ni popravila, in le čas bo pokazal, kdo je v Dolini igral umazano dvojno igro,« sklenejo v tiskovnem uradu. Dolinsko župnijo trenutno vodi škofov vikar Ettore Carlo Malnati.