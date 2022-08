Pražane navdušili štajerski plesi

Folkloristi kulturnega društva iz Svete Ane v Slovenskih goricah so se udeležili festivala Slovenija v Pragi. Predstavili so plesno izročilo vzhodne Štajerske, ki je značilno za območja od gozdnatih Haloz do konca Slovenskih goric.

V odrski postavitvi so lahko češki obiskovalci spoznali del tega bogatega izročila od konca 19. in prve polovice 20. stoletja. Plesalke in plesalci iz Svete Ane te plese skrbno negujejo in jih ohranjajo za bodoče generacije. Za obiskovalce so bili zanimivi tudi kostumi, značilni za konec 19. in začetek 20. stoletja; gre za oblačila, ki so jih slovenskogoriški ljudje nosili ob nedeljah in večjih praznikih pri Sveti Ani in po okoliških vaseh.

Pri njihovi pripravi in obnovi je plesalcem pomagala priznana strokovnjakinja dr. Marija Makarovič med letoma 1999 in 2001. V Plečnikovi cerkvi Srca Jezusovega so se predstavili tudi pevci obrtniškega mešanega pevski zbora z Notranjske, Pevsko kulturno društvo Canticum, KD Svetega Mihaela Grosuplje – Mihaelovi tramburaši in MPZ Mežiški knapi.