Velika blamaža ali povsem normalen potek predkazenskega postopka? Marsikdo se je včeraj to vprašal ob novici, da je le dan po odmevnih aretacijah v Bosni in Hercegovini, povezanih z novembrskim umorom ​Satka Zovka v Ljubljani, na prostost že odkorakalo prav vseh pet osumljencev. Šlo naj bi za sodelavce razvpitega bosanskega kriminalca Dina Muzaferovića z vzdevkom Cezar, ki je kot glavni osumljenec umora 42-letnega Zovka na Brdu že v slovenskem priporu. 1 MILIJONnaj bi bila vredna ukradena droga. Po poročanju bosanskega preiskovalnega novinarskega portala istraga.ba so na prostosti, ker naj ...