Pravnomočna sodba: župan Gornjih Petrovcev v zapor za 14 mesecev

Če je bil župan Franc Šlihthuber na naše klice in sporočila dovzeten, ko je njegovo Občino Gornji Petrovci v začetku junija opustošilo orkansko neurje z vetrom in točo, debelo kot pomaranče, se tokrat ni odzval. Višje mariborsko sodišče je namreč pritrdilo razsodbi sodnice okrožnega soboškega sodišča Natalije Goldinskij Husar, ki je decembra lani Šlihthuberja obsodila na 14 mesecev zaporne kazni. Zato smo želeli slišati njegov komentar o odločitvi drugostopenjskega sodišča. In še, kaj meni o tem, da ima kazen drugostopenjskega sodišča zanj zelo pomembno posledico. Sto tisoč evrov za advokataO...