Pravnik Rajko Pirnat: Koalicija evidentno kršila poslovnik DZ, sporno tudi ravnanje SDS

Pri postopkih ob torkovem priznanju Palestine v državnem zboru je do spornega ravnanja prišlo tako na strani koalicije kot opozicije, je danes za STA ocenil pravnik Rajko Pirnat. Meni, da je koalicija evidentno kršila poslovnik DZ, kot nesprejemljivo pa je označil tudi potezo opozicijske SDS z vlaganjem pobud za posvetovalni referendum.

»Poskusi opozicije s predlogoma za posvetovalni referendum so bili pravzaprav izvedeni z namenom uporabiti ta referendum kot način za onemogočanje odločanja o priznanju Palestine, na drugi strani pa menim, da so vendarle proceduralna pravila tako pomembna za delovanje parlamenta, da si parlament ne bi smel privoščiti, da preprosto spregleda 184. člen poslovnika,« je dejal Pirnat.

»Koalicija ne bi smela iskati bližnjic«

Po njegovem mnenju koalicija ne bi smela iskati bližnjic in je v torek evidentno kršila 184. člen poslovnika DZ. Ta predvideva, da se predlog za razpis referenduma »uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo«.

»Zdaj imamo razlago, kot da noben rok v poslovniku ne velja nič, če skličeš izredno sejo, kar je nora in nesprejemljiva razlaga,« je dejal. »Osebno mislim, da je to precej resna kršitev poslovnika, je pa res, da je šlo tudi za zlorabo pravice predlagati posvetovalni referendum,« je dodal.

Kot sporne in nesprejemljive je ocenil tudi poteze največje opozicijske stranke SDS.

Ta je namreč v torek umaknila in nato tik po začetku izredne seje o priznanju Palestine ponovno vložila pobudo za posvetovalni referendum glede priznanja. »Referendum je resna reč. Če se nekaj želi dati na referendum, potem se je treba odločiti, ga vložiti in ga imeti vloženega, ne pa da se potem umakne in znova vloži,« je dodal Pirnat.

DZ je nato v torek ob obstrukciji opozicije z 52 glasovi za podprl sklep o priznanju Palestine.

Pirnat je še dejal, da ne vidi pravnega interesa za morebitno izpodbijanje odločitve DZ glede priznanja, je pa opozoril, da bi lahko kršitev poslovnika v prihodnosti predstavljala problem tako za trenutno opozicijo kot za koalicijo, ki se bo nekoč znašla na drugi strani in »pred diktatom večine« v DZ. »Pravila so ravno zato, da varujejo manjšino,« je dodal.